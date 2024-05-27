Свердловский губернатор провел переговоры с арабским министром

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмед аль-Джабером в рамках форума «Сделай это в Эмиратах» в Абу-Даби. Главной темой для обсуждения стала промышленная выставка «Иннопром — 2024», рассказали в департаменте информполитики.
«Куйвашев заявил, что свердловская делегация специально прибыла в ОАЭ для проведения встреч и переговоров в преддверии выставки „Иннопром“. Султан бен Ахмед аль-Джабер поблагодарил Евгения Куйвашева за визит и выразил уверенность в успешном проведении международного промышленного мероприятия на Урале», — следует из сообщения.
Объединенные Арабские Эмираты станут генеральным партнером на «Иннопроме», который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Арабский министр возглавит делегацию страны партнера.
Свердловский губернатор прибыл в ОАЭ для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Он также успел пообщаться с иностранными заместителями министров. О его визите в Эмираты URA.RU сообщало еще 21 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!