Свердловский губернатор провел переговоры с арабским министром

Свердловская делегация во главе с Куйвашевым прибыла в Абу-Даби Фото: Илья Московец © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром промышленности и передовых технологий ОАЭ Султаном бен Ахмед аль-Джабером в рамках форума «Сделай это в Эмиратах» в Абу-Даби. Главной темой для обсуждения стала промышленная выставка «Иннопром — 2024», рассказали в департаменте информполитики.

«Куйвашев заявил, что свердловская делегация специально прибыла в ОАЭ для проведения встреч и переговоров в преддверии выставки „Иннопром“. Султан бен Ахмед аль-Джабер поблагодарил Евгения Куйвашева за визит и выразил уверенность в успешном проведении международного промышленного мероприятия на Урале», — следует из сообщения.

Объединенные Арабские Эмираты станут генеральным партнером на «Иннопроме», который пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля. Арабский министр возглавит делегацию страны партнера.

Свердловский губернатор прибыл в ОАЭ для участия в церемонии открытия промышленного форума «Сделай это в Эмиратах». Он также успел пообщаться с иностранными заместителями министров. О его визите в Эмираты URA.RU сообщало еще 21 мая.