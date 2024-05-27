ТНТ снял новый сериал о семье из Екатеринбурга, и это не «Букины». Фото

ТНТ готовит премьеру сериала «Ткачевы на связи» о семье из Екатеринбурга

27 мая 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

В сериале члены семьи покажут, как поддерживают хорошие отношения, даже находясь далеко друг от друга Фото предоставлено телеканалом ТНТ Уже 10 июня на ТНТ выйдет новый комедийный сериал «Ткачевы на связи», который будет иметь общую черты с «Счастливы вместе» о Букиных. В нем речь пойдет о семье, члены которой хоть и живут в разных городах — Москве и Екатеринбурге, но продолжают оставаться полноценной семьей. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала. «В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачевыми: главная героиня Наташа уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя вышла замуж за Диму, родила ребенка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области», — пояснили создатели. Среди актеров оказались два екатеринбуржца — Ирина Иваней, которая работала в Театре юного зрителя, и Константин Юшкевич. «Я думаю, что сериал будет интересен разновозрастной аудитории. Потому что в нем есть забавные персонажи почти всех возрастов. А также в сериале очень много юмора и комедийных ситуаций. У сериала большой географический охват, так как семья Ткачевых живет как в Москве, так и на Урале. Мой персонаж довольно забавный тип», — делится Юшкевич. Режиссером сериала стал Дмитрий Булейко (ранее — режиссер монтажа сериалов «Конная полиция», «Вика-Ураган»), генеральным продюсером — Артем Логинов. Роли в сериале исполнили Марина Васильева («Нелюбовь»), Максим Лагашкин («Лед 2», «Аритмия»), Инга Оболдина («Доктор Живаго»), Андрей Федорцов («Брат», «Убойная сила») и другие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уже 10 июня на ТНТ выйдет новый комедийный сериал «Ткачевы на связи», который будет иметь общую черты с «Счастливы вместе» о Букиных. В нем речь пойдет о семье, члены которой хоть и живут в разных городах — Москве и Екатеринбурге, но продолжают оставаться полноценной семьей. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала. «В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачевыми: главная героиня Наташа уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя вышла замуж за Диму, родила ребенка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области», — пояснили создатели. Среди актеров оказались два екатеринбуржца — Ирина Иваней, которая работала в Театре юного зрителя, и Константин Юшкевич. «Я думаю, что сериал будет интересен разновозрастной аудитории. Потому что в нем есть забавные персонажи почти всех возрастов. А также в сериале очень много юмора и комедийных ситуаций. У сериала большой географический охват, так как семья Ткачевых живет как в Москве, так и на Урале. Мой персонаж довольно забавный тип», — делится Юшкевич. Режиссером сериала стал Дмитрий Булейко (ранее — режиссер монтажа сериалов «Конная полиция», «Вика-Ураган»), генеральным продюсером — Артем Логинов. Роли в сериале исполнили Марина Васильева («Нелюбовь»), Максим Лагашкин («Лед 2», «Аритмия»), Инга Оболдина («Доктор Живаго»), Андрей Федорцов («Брат», «Убойная сила») и другие.