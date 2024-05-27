Уже 10 июня на ТНТ выйдет новый комедийный сериал «Ткачевы на связи», который будет иметь общую черты с «Счастливы вместе» о Букиных. В нем речь пойдет о семье, члены которой хоть и живут в разных городах — Москве и Екатеринбурге, но продолжают оставаться полноценной семьей. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала.
«В России сотни тысяч семей разделены большими расстояниями: люди перебираются в большие города, чтобы строить карьеру, и ищут личное счастье в разных уголках нашей страны. Так произошло и с Ткачевыми: главная героиня Наташа уехала в Москву с мечтой стать архитектором, ее родители остались в Екатеринбурге и разошлись, а родная сестра Надя вышла замуж за Диму, родила ребенка и переехала в маленький городок Ирбит Свердловской области», — пояснили создатели.
Среди актеров оказались два екатеринбуржца — Ирина Иваней, которая работала в Театре юного зрителя, и Константин Юшкевич. «Я думаю, что сериал будет интересен разновозрастной аудитории. Потому что в нем есть забавные персонажи почти всех возрастов. А также в сериале очень много юмора и комедийных ситуаций. У сериала большой географический охват, так как семья Ткачевых живет как в Москве, так и на Урале. Мой персонаж довольно забавный тип», — делится Юшкевич.
Режиссером сериала стал Дмитрий Булейко (ранее — режиссер монтажа сериалов «Конная полиция», «Вика-Ураган»), генеральным продюсером — Артем Логинов. Роли в сериале исполнили Марина Васильева («Нелюбовь»), Максим Лагашкин («Лед 2», «Аритмия»), Инга Оболдина («Доктор Живаго»), Андрей Федорцов («Брат», «Убойная сила») и другие.
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