27 мая 2024

Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина по выдаче бюджетных кредитов

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за отсутствия ограничений на трату кредита, некоторые регионы использовали выделенные средства на другие цели
Из-за отсутствия ограничений на трату кредита, некоторые регионы использовали выделенные средства на другие цели Фото:

Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина. Они касаются неправильной выдачи бюджетных кредитов регионам, которая повлекла за собой нецелевое расходование. Такая информация следует из майского отчета о долговой нагрузке субъектов РФ.

«СП выявила недостатки в работе Минфина по кредитованию регионов. Это повлекло за собой „отвлечение средств федерального бюджета“, то есть их нецелевое расходование», — пишут «Известия», ссылаясь на документ.

В числе недостатков: самостоятельное распределение лимитов на регионы, без учета Бюджетного кодекса и единых подходов, а также неправильная форма отчета. Еще в СП отметили, что заключенные оглашения по выдаче кредитов не ограничивают использование предоставленных средств до погашения долгов. Из-за этого некоторые регионы тратили деньги на другие цели.

Президент России Владимир Путин объявил о списании двух третьих задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По его словам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год, передает RT.

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Счетная палата выявила недостатки в работе Минфина. Они касаются неправильной выдачи бюджетных кредитов регионам, которая повлекла за собой нецелевое расходование. Такая информация следует из майского отчета о долговой нагрузке субъектов РФ. «СП выявила недостатки в работе Минфина по кредитованию регионов. Это повлекло за собой „отвлечение средств федерального бюджета“, то есть их нецелевое расходование», — пишут «Известия», ссылаясь на документ. В числе недостатков: самостоятельное распределение лимитов на регионы, без учета Бюджетного кодекса и единых подходов, а также неправильная форма отчета. Еще в СП отметили, что заключенные оглашения по выдаче кредитов не ограничивают использование предоставленных средств до погашения долгов. Из-за этого некоторые регионы тратили деньги на другие цели. Президент России Владимир Путин объявил о списании двух третьих задолженностей регионов по бюджетным кредитам. По его словам, это позволит им сохранить порядка 200 миллиардов рублей ежегодно с 2025 по 2028 год, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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