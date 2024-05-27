Бастрыкин: челябинскую школу строят из материалов со скотомогильника

28 мая 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

Александра Бастрыкина не устраивает волокита при расследовании дел Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался будущей школой в Челябинске, которую строят из материалов, добытых на скотомогильнике. Как сообщает 28 мая пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил и. о. начальника регионального следкома Константину Правосудову предоставить доклад о ходе проверки и объяснить допущенную волокиту. «В настоящее время добыча грунта для возведения школы на берегу Шершневского водохранилища осуществляется на месте бывшего захоронения животных, погибших от инфекционных заболеваний. Многочисленные обращения граждан, опасающихся возможного распространения опасных вирусов, результатов не принесли. Бастрыкин поручил Правосудову представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а также о причинах допущенной по уголовному делу волокиты», — сообщает пресс-служба СК РФ. Также глава СК РФ вновь обратил внимание на поселок Прохорово, в котором жителей могут отрезать от воды из-за добычи нерудных строительных материалов. Ранее он уже поставил решение проблем жителей на контроль в центральном аппарате. Но вновь поручил отчитаться по данной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался будущей школой в Челябинске, которую строят из материалов, добытых на скотомогильнике. Как сообщает 28 мая пресс-служба центрального аппарата ведомства, он поручил и. о. начальника регионального следкома Константину Правосудову предоставить доклад о ходе проверки и объяснить допущенную волокиту. «В настоящее время добыча грунта для возведения школы на берегу Шершневского водохранилища осуществляется на месте бывшего захоронения животных, погибших от инфекционных заболеваний. Многочисленные обращения граждан, опасающихся возможного распространения опасных вирусов, результатов не принесли. Бастрыкин поручил Правосудову представить доклад об установленных в ходе проведенных следственных действий обстоятельствах, а также о причинах допущенной по уголовному делу волокиты», — сообщает пресс-служба СК РФ. Также глава СК РФ вновь обратил внимание на поселок Прохорово, в котором жителей могут отрезать от воды из-за добычи нерудных строительных материалов. Ранее он уже поставил решение проблем жителей на контроль в центральном аппарате. Но вновь поручил отчитаться по данной ситуации.