Правительство России отказалось забирать госстатус у Ельцин Центра

28 мая 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Правительство считает, что ЕЦ сохраняет историческую правду Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Правительственная комиссия РФ отклонила законопроект о лишении государственного статуса Ельцин Центра (ЕЦ) в Екатеринбурге, автором которого стал член фракции КПРФ Владимир Исаков. В комиссии уверены, что ЕЦ сохраняет историческую правду. «Согласно отзыву комиссии, цель закона состоит в исследовании исторического наследия глав государств, исследование которых способствует пониманию истории России, в том числе формирования и развития государственности, места страны в современном мире. По этой причине изъятие из научной и просветительской деятельности материалов Ельцин Центра не будет отвечать принципам исторической правды», — пишет «Коммерсант». Еще в середине января Исаков внес на рассмотрение законопроект, согласно которому необходимо скорректировать федеральный закон. Речь шла о том, чтобы президентские центры создавались только в том случае, когда президенты ушли в отставку после 1 января 2000 года. Под эти поправки первый президент России Борис Ельцин не попадает, а значит и статус президентского центра у ЕЦ якобы мог пропасть. Споры вокруг Ельцин Центра возникают давно. Например, в октябре 2022 года глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть». Также телеведущий Владимир Соловьев обвинил ЕЦ в осуждении спецоперации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительственная комиссия РФ отклонила законопроект о лишении государственного статуса Ельцин Центра (ЕЦ) в Екатеринбурге, автором которого стал член фракции КПРФ Владимир Исаков. В комиссии уверены, что ЕЦ сохраняет историческую правду. «Согласно отзыву комиссии, цель закона состоит в исследовании исторического наследия глав государств, исследование которых способствует пониманию истории России, в том числе формирования и развития государственности, места страны в современном мире. По этой причине изъятие из научной и просветительской деятельности материалов Ельцин Центра не будет отвечать принципам исторической правды», — пишет «Коммерсант». Еще в середине января Исаков внес на рассмотрение законопроект, согласно которому необходимо скорректировать федеральный закон. Речь шла о том, чтобы президентские центры создавались только в том случае, когда президенты ушли в отставку после 1 января 2000 года. Под эти поправки первый президент России Борис Ельцин не попадает, а значит и статус президентского центра у ЕЦ якобы мог пропасть. Споры вокруг Ельцин Центра возникают давно. Например, в октябре 2022 года глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть». Также телеведущий Владимир Соловьев обвинил ЕЦ в осуждении спецоперации.