КПРФ планирует лишить Ельцин Центр статуса президентского центра весной

15 февраля 2024 в 14:25 Размер текста - 17 +

Ельцин Центр может лишиться привилегий, если будут внесены поправки в федеральный закон Фото: Илья Московец © URA.RU Законопроект КПРФ о внесении поправок в Федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» включили в программу работы Государственной думы на весеннюю сессию. Предполагается, что если закон скорректируют, то Ельцин Центр лишится обоснования для своего существования. Информация появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В середине января 2024 года депутат от КПРФ Владимир Исаков внес на рассмотрение законопроект, согласно которому необходимо скорректировать федеральный закон. Речь шла о том, чтобы президентские центры создавались только в том случае, когда президенты ушли в отставку после 1 января 2000 года. Под эти поправки первый президент России Борис Ельцин не попадает, а значит и статус президентского центра у ЕЦ может пропасть. Рассмотреть предложение Исакова планируют в апреле 2024 года. Споры вокруг Ельцин Центра возникают давно. Например, в октябре 2022 года глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» площадку в Екатеринбурге, а на его месте открыть базу патриотической подготовки. Также агентство рассказывало, что телеведущий Владимир Соловьев обвинил ЕЦ в осуждении специальной военной операции на Украине, а Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Законопроект КПРФ о внесении поправок в Федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» включили в программу работы Государственной думы на весеннюю сессию. Предполагается, что если закон скорректируют, то Ельцин Центр лишится обоснования для своего существования. Информация появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности. В середине января 2024 года депутат от КПРФ Владимир Исаков внес на рассмотрение законопроект, согласно которому необходимо скорректировать федеральный закон. Речь шла о том, чтобы президентские центры создавались только в том случае, когда президенты ушли в отставку после 1 января 2000 года. Под эти поправки первый президент России Борис Ельцин не попадает, а значит и статус президентского центра у ЕЦ может пропасть. Рассмотреть предложение Исакова планируют в апреле 2024 года. Споры вокруг Ельцин Центра возникают давно. Например, в октябре 2022 года глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» площадку в Екатеринбурге, а на его месте открыть базу патриотической подготовки. Также агентство рассказывало, что телеведущий Владимир Соловьев обвинил ЕЦ в осуждении специальной военной операции на Украине, а Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом.