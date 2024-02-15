КПРФ планирует лишить Ельцин Центр статуса президентского центра весной

Законопроект КПРФ о внесении поправок в Федеральный закон «О центрах исторического наследия президентов РФ, прекративших исполнение своих полномочий» включили в программу работы Государственной думы на весеннюю сессию. Предполагается, что если закон скорректируют, то Ельцин Центр лишится обоснования для своего существования. Информация появилась на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
В середине января 2024 года депутат от КПРФ Владимир Исаков внес на рассмотрение законопроект, согласно которому необходимо скорректировать федеральный закон. Речь шла о том, чтобы президентские центры создавались только в том случае, когда президенты ушли в отставку после 1 января 2000 года. Под эти поправки первый президент России Борис Ельцин не попадает, а значит и статус президентского центра у ЕЦ может пропасть. Рассмотреть предложение Исакова планируют в апреле 2024 года.
Споры вокруг Ельцин Центра возникают давно. Например, в октябре 2022 года глава КПРФ Геннадий Зюганов посоветовал президенту России Владимиру Путину «прихлопнуть» площадку в Екатеринбурге, а на его месте открыть базу патриотической подготовки. Также агентство рассказывало, что телеведущий Владимир Соловьев обвинил ЕЦ в осуждении специальной военной операции на Украине, а Михалков потребовал признать Ельцин Центр иноагентом.
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