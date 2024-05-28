«Город без наркотиков» требует ухода Ройзмана из фонда

Фонд «Город без наркотиков» в Екатеринбурге в судебном порядке добивается исключения экс-мэра города Евгения Ройзмана (признан в РФ иностранным агентом) из состава учредителей, намереваясь работать без него. На такой шаг организация пошла, опасаясь репутационных потерь, пишет «Коммерсант».
«„Город без наркотиков“ подал исковое заявление в Арбитражный суд Свердловской области об исключении из состава учредителей бывшего мэра Екатеринбурга и экс-президента фонда Евгения Ройзмана (внесен в реестр иностранных агентов). Он был возвращен заявителям ввиду того, что спор не относится к исключительной компетенции арбитража», —
Авторы иска намерены обратиться в районный суд Екатеринбурга. В свою очередь Евгений Ройзман подчеркнул, что фонд не существует с 2014 года и его имя пытаются как-то использовать. При этом группа организации в соцсетях регулярно обновляется.
Ранее URA.RU сообщал, что Евгений Ройзман не сможет участвовать в выборах в Свердловской области. Соответствующие поправки о запрете иноагентам баллотироваться утвердили в Законодательном Собрании региона.
*Евгений Ройзман признан в РФ иностранным агентом
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