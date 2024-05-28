В ХМАО предложили открыть военный госпиталь для реабилитации бойцов СВО

В Нижневартовске на базе окружной больницы планируется открыть военный госпиталь. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что вопрос обсуждался на базе совещания в формате «круглого стола» партии «Единая Россия», посвященного реабилитации бойцов СВО.
«С инициативой открыть военный госпиталь в Югре вышел окружной депздрав, и власти ХМАО его поддержали. Вероятно, этот вопрос будет и дальше прорабатываться с Минобороны РФ. Нижневартовская ОКБ была выбрана, поскольку на сегодняшний день у нее достаточно свободных площадей, и в ней устанавливается самая передовая аппаратура», — отметил инсайдер.
Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова подтвердила, что такой вопрос действительно обсуждался на заседании. «К обсуждению вопроса планируют подойти вплотную, когда последний блок больницы-долгостроя введут в эксплуатацию. Есть готовность депздрава ХМАО и Минобороны РФ обсуждать этот вопрос, со своей стороны обещаем всю возможную помощь», — уточнила омбудсмен.
На заседании комитета думы ХМАО вице-губернатор Азат Ислаев, курирующий строительную отрасль, заявил, что все строительные работы завершены. Объект выходит на стадию ввода в эксплуатацию.
В реготделении «Единой России» уточнили, что по итогам заседания все предложения внесены в протокол. «Предложения, озвученные в ходе круглого стола, войдут в резолюцию, которая будет направлена в органы власти автономного округа. Каждая из инициатив будет проработана и не останется без контроля партийцев», — отметили в ЕР.
Подробно комментировать вопрос создания госпиталя в партии отказались, поскольку решение будет приниматься Минобороны. Комментарий главы депздрава ХМАО Алексея Добровольского ожидается.
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