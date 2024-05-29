Екатеринбургский актер снимется в продолжении сериала «Универ». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Проект станет продолжением и перезапуском сериала "Универ"
Проект станет продолжением и перезапуском сериала "Универ" Фото:

ТНТ снимет новый сериал «Универ. Молодые», что является прямым продолжением проекта, в котором снимется екатеринбургский актер Сергей Пиоро. Артист сохранит свою роль и сыграет ректора вуза — Павла Зуева. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала.

«В центре сюжета „Универ. Молодые“ будет пятерка первокурсников, заселяющихся в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретит Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в ВУЗ, чтобы снова сделать его лучшим в стране», — пояснили создатели.

В картине появятся и другие персонажи из прошлого проекта. Сериал обещает сохранить дух оригинального «Универа», представив зрителям новые истории и приключения студентов, столкнувшихся с классическими проблемами молодости. 

Вскоре ТНТ представит новый комедийный сериал «Ткачевы на связи», который будет иметь общую черты со «Счастливы вместе» о Букиных. В нем речь пойдет о семье, члены которой хоть и живут в разных городах — Москве и Екатеринбурге, но продолжают оставаться полноценной семьей.

Сергей Пиоро сыграет ректора вуза - Павла Зуева
Сергей Пиоро сыграет ректора вуза - Павла Зуева
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ТНТ снимет новый сериал «Универ. Молодые», что является прямым продолжением проекта, в котором снимется екатеринбургский актер Сергей Пиоро. Артист сохранит свою роль и сыграет ректора вуза — Павла Зуева. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала. «В центре сюжета „Универ. Молодые“ будет пятерка первокурсников, заселяющихся в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретит Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в ВУЗ, чтобы снова сделать его лучшим в стране», — пояснили создатели. В картине появятся и другие персонажи из прошлого проекта. Сериал обещает сохранить дух оригинального «Универа», представив зрителям новые истории и приключения студентов, столкнувшихся с классическими проблемами молодости.  Вскоре ТНТ представит новый комедийный сериал «Ткачевы на связи», который будет иметь общую черты со «Счастливы вместе» о Букиных. В нем речь пойдет о семье, члены которой хоть и живут в разных городах — Москве и Екатеринбурге, но продолжают оставаться полноценной семьей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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