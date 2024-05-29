ТНТ снимет новый сериал «Универ. Молодые», что является прямым продолжением проекта, в котором снимется екатеринбургский актер Сергей Пиоро. Артист сохранит свою роль и сыграет ректора вуза — Павла Зуева. Об этом URA.RU рассказали представители телеканала.
«В центре сюжета „Универ. Молодые“ будет пятерка первокурсников, заселяющихся в легендарный 510-й блок общежития МВГУ. Там их встретит Павел Владимирович Зуев, решивший вернуться в ВУЗ, чтобы снова сделать его лучшим в стране», — пояснили создатели.
В картине появятся и другие персонажи из прошлого проекта. Сериал обещает сохранить дух оригинального «Универа», представив зрителям новые истории и приключения студентов, столкнувшихся с классическими проблемами молодости.
Вскоре ТНТ представит новый комедийный сериал «Ткачевы на связи», который будет иметь общую черты со «Счастливы вместе» о Букиных. В нем речь пойдет о семье, члены которой хоть и живут в разных городах — Москве и Екатеринбурге, но продолжают оставаться полноценной семьей.
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