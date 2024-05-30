В ДТП под Челябинском при столкновении автомобилей Mercedes и Renault погиб водитель. Как предварительно установили в Госавтоинспекции, трагедия произошла при выезде на главную дорогу водителя Renault.
«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Сосновском районе. Авария произошла в 15 часов 15 минут 30 мая на 23 километре автодороги „Вахрушево-Долгодеревенское“», — отметили в ГАИ.
Водитель 49 лет управлял Renault Duster. На перекрестке двух неравнозначных дорог у села Большое Баландино, по предварительным данным, мужчина не уступил путь и столкнулся с Mercedes-Benz GLA 250. Машиной немецко-американского автопрома управляла 63-летняя женщина.
Подробности раскрыли в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. Спасатели сообщили, что сильный удар отбросил Renault на обочину, а водитель оказался заблокированным на своем кресле.
Мужчина получил множественные травмы. Первую помощь бригада медиков начала оказывать прямо в салоне пострадавшего авто. Но извлечь пострадавшего из искореженного кузова смогли лишь, завершив работы по деблокированию, произведенные спасателями с помощью гидравлического инструмента. От полученных травм водитель Renault скончался в медицинском учреждении. Сотрудники ГАИ в связи с аварией напомнили о необходимости соблюдать правила дорожного движения, что является залогом безопасности на дороге.
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