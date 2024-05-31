Задержанный ФСБ экс-чиновник мэрии Челябинска пытался оспорить срок в СИЗО

Задержанный ФСБ экс-глава КДХ Челябинска Кучитаров не смог оспорить срок в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Ринату Кучитарову в суде Тракторозаводского района. Челябинск, кучитаров ринат
Ринат Кучитаров не смог оспорить срок в СИЗО Фото:

Бывший глава комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии областного центра Ринат Кучитаров, задержанный ФСБ и обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий, пытался 31 мая оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, сделать ему это не удалось, Кучитаров останется под стражей до 21 августа.

«Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Рината Кучитарова. Постановление Курчатовского райсуда Челябинска, которым в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей до 21 августа, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Адвокат Кучитарова в своей жалобе просил суд отменить решение о содержании своего клиента под стражей. И избрать в отношении подзащитного иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

Кучитаров был задержан в конце 2022 года сотрудниками УФСБ по региону, спустя несколько дней после увольнения. Его обвинили в злоупотреблении должностных полномочий. По версии следствия занимая пост главы КДХ города, он подписал несколько контрактов на озеленение областного центра. При этом договоры были подписаны по завышенным ценам.

С задержания Кучитарова комитет начало «лихорадить». Сменивший Кучитарова Николай Кожевников не проработал и одного года. Он ушел с поста после снежного и мусорного коллапса прошедшей зимой. Тогда виноватым сделали именно Кожевникова.

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На его место спустя некоторое время был назначен Дмитрий Шиляев. Но и за ним, так же как и за Кучитаровым, пришла ФСБ. Его обвинили в получении взяток от гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, который, по версии следствия, создал дорожное ОПГ и наживался на дородных контрактах, полученных в рамках нацпроекта.

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Бывший глава комитета дорожного хозяйства (КДХ) мэрии областного центра Ринат Кучитаров, задержанный ФСБ и обвиняемый в злоупотреблении должностных полномочий, пытался 31 мая оспорить свой срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Челябинского облсуда, сделать ему это не удалось, Кучитаров останется под стражей до 21 августа. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката обвиняемого Рината Кучитарова. Постановление Курчатовского райсуда Челябинска, которым в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей до 21 августа, оставлено без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Адвокат Кучитарова в своей жалобе просил суд отменить решение о содержании своего клиента под стражей. И избрать в отношении подзащитного иную меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества. Кучитаров был задержан в конце 2022 года сотрудниками УФСБ по региону, спустя несколько дней после увольнения. Его обвинили в злоупотреблении должностных полномочий. По версии следствия занимая пост главы КДХ города, он подписал несколько контрактов на озеленение областного центра. При этом договоры были подписаны по завышенным ценам. С задержания Кучитарова комитет начало «лихорадить». Сменивший Кучитарова Николай Кожевников не проработал и одного года. Он ушел с поста после снежного и мусорного коллапса прошедшей зимой. Тогда виноватым сделали именно Кожевникова. На его место спустя некоторое время был назначен Дмитрий Шиляев. Но и за ним, так же как и за Кучитаровым, пришла ФСБ. Его обвинили в получении взяток от гендиректора ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвера Колозяна, который, по версии следствия, создал дорожное ОПГ и наживался на дородных контрактах, полученных в рамках нацпроекта.
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