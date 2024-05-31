Спикер думы Нижневартовска вручил подарки белгородским детям перед их отъездом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети получили в подарок сладкие гостинцы и сертификаты в "Озон"
Дети получили в подарок сладкие гостинцы и сертификаты в "Озон" Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) спикер городской думы Алексей Сатинов встретился с детьми из Белгорода, которые в ближайшие дни отправятся домой. На прощание политик вручил им подарки и пожелал детям удачи и крепкого здоровья.

«Побывал на встрече с ребятами из Белгородской области. Приехал, конечно, не с пустыми руками, привез юным гостям сладкие угощения и в качестве подарка вручил сертификаты на покупку в маркетплейсе „Озон“. По окончанию встречи пожелал всем юным гостям удачи, крепкого здоровья, и чтобы берегли себя, ведь уже завтра они отправляются домой, в Белгород», — сообщил Сатинов в своем telegram-канале.

Политик добавил, что юных гостей больше всего впечатлили набережная реки «Обь», памятник «Алеша», музеи, экскурсия на первую скважину Самотлора и концертные мероприятия, которые они успели посетить. Дети также отметили, что в Нижневартовске живут очень добрые и отзывчивые люди.

Ранее Сатинов и белгородские дети во время встречи наполнили кормушки для белок угощениями, а затем налепили пельменей, которые съели за совместным ужином. На десерт ребятам достались ягоды, которые политик привез в подарок.

Сатинов вручил детям сертификаты в "Озон"
Сатинов вручил детям сертификаты в "Озон"
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижневартовске (ХМАО) спикер городской думы Алексей Сатинов встретился с детьми из Белгорода, которые в ближайшие дни отправятся домой. На прощание политик вручил им подарки и пожелал детям удачи и крепкого здоровья. «Побывал на встрече с ребятами из Белгородской области. Приехал, конечно, не с пустыми руками, привез юным гостям сладкие угощения и в качестве подарка вручил сертификаты на покупку в маркетплейсе „Озон“. По окончанию встречи пожелал всем юным гостям удачи, крепкого здоровья, и чтобы берегли себя, ведь уже завтра они отправляются домой, в Белгород», — сообщил Сатинов в своем telegram-канале. Политик добавил, что юных гостей больше всего впечатлили набережная реки «Обь», памятник «Алеша», музеи, экскурсия на первую скважину Самотлора и концертные мероприятия, которые они успели посетить. Дети также отметили, что в Нижневартовске живут очень добрые и отзывчивые люди. Ранее Сатинов и белгородские дети во время встречи наполнили кормушки для белок угощениями, а затем налепили пельменей, которые съели за совместным ужином. На десерт ребятам достались ягоды, которые политик привез в подарок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...