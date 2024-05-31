В Нижневартовске (ХМАО) спикер городской думы Алексей Сатинов встретился с детьми из Белгорода, которые в ближайшие дни отправятся домой. На прощание политик вручил им подарки и пожелал детям удачи и крепкого здоровья.
«Побывал на встрече с ребятами из Белгородской области. Приехал, конечно, не с пустыми руками, привез юным гостям сладкие угощения и в качестве подарка вручил сертификаты на покупку в маркетплейсе „Озон“. По окончанию встречи пожелал всем юным гостям удачи, крепкого здоровья, и чтобы берегли себя, ведь уже завтра они отправляются домой, в Белгород», — сообщил Сатинов в своем telegram-канале.
Политик добавил, что юных гостей больше всего впечатлили набережная реки «Обь», памятник «Алеша», музеи, экскурсия на первую скважину Самотлора и концертные мероприятия, которые они успели посетить. Дети также отметили, что в Нижневартовске живут очень добрые и отзывчивые люди.
Ранее Сатинов и белгородские дети во время встречи наполнили кормушки для белок угощениями, а затем налепили пельменей, которые съели за совместным ужином. На десерт ребятам достались ягоды, которые политик привез в подарок.
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