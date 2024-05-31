Губернатор Куйвашев и мэр Орлов поздравили свердловчан с Днем защиты детей

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов поздравили жителей региона с Международным днем защиты детей. Они подчеркнули значимость создания комфортных условий для воспитания и развития юных свердловчан.
«Детство — самое счастливое и беззаботное время. Ответственность взрослых — сделать его таким для каждого ребенка. Об этом нам напоминает этот замечательный праздник... Наша цель — создать комфортные и современные условия для воспитания детей, их гармоничного развития», — приводит слова Евгения Куйвашева департамент информационной политики Свердловской области. Глава региона подчеркнул, что в регионе создаются новые места в детских садах, ремонтируются школы и открываются центры допобразования.
Алексей Орлов также поздравил екатеринбуржцев с праздником и призвал посетить концерты, экскурсии, фестивали и другие активности, которые сегодня проходят в городе. «Дети — главная ценность, важнейший приоритет всей государственной политики. В Екатеринбурге строятся новые современные школы и детские сады, где юные уральцы получают качественное образование и необходимые навыки для будущей жизни», — написал Орлов в своем telegram-канале.
Политики выразили уверенность в том, что реализация социальных программ и проектов, направленных на благополучие детей, будет продолжена и в будущем, обеспечивая яркое и счастливое детство для юных жителей Свердловской области. Куйвашев напомнил, что 2024 год объявлен президентом России Годом семьи, а народосбережение и поддержка семей — стратегический государственный приоритет.
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