02 июня 2024
01 июня 2024

Игры дружбы привели к росту спроса на размещение в отелях Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Бюджетные номера городских отелей уже подорожали в несколько раз
Бюджетные номера городских отелей уже подорожали в несколько раз Фото:

Планируемое проведение во второй половине сентября в Екатеринбурге Всемирных игр дружбы повлияло на рост цен на размещение в отелях. Бюджетные номера уже стали дороже в два-три раза, отметила директор по работе с поставщиками Continent Express Татьяна Болотина. По ее словам, ближе к событию цены могут снова вырасти.

«Планы по проведению Всемирных игр дружбы 15–29 сентября способствовали росту спроса на размещение в Екатеринбурге», — рассказала в беседе с «Коммерсантом». Собеседница издания ответила, что продажи в трех из десяти востребованных объектов города уже остановились.

Игры собираются проводить в Екатеринбурге и Москве. Вероятно, мероприятие посетит президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщил замгендиректора оргкомитета, руководитель подразделения в Екатеринбурге Александр Чернов. 

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Планируемое проведение во второй половине сентября в Екатеринбурге Всемирных игр дружбы повлияло на рост цен на размещение в отелях. Бюджетные номера уже стали дороже в два-три раза, отметила директор по работе с поставщиками Continent Express Татьяна Болотина. По ее словам, ближе к событию цены могут снова вырасти. «Планы по проведению Всемирных игр дружбы 15–29 сентября способствовали росту спроса на размещение в Екатеринбурге», — рассказала в беседе с «Коммерсантом». Собеседница издания ответила, что продажи в трех из десяти востребованных объектов города уже остановились. Игры собираются проводить в Екатеринбурге и Москве. Вероятно, мероприятие посетит президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщил замгендиректора оргкомитета, руководитель подразделения в Екатеринбурге Александр Чернов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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