Игры дружбы привели к росту спроса на размещение в отелях Екатеринбурга

Планируемое проведение во второй половине сентября в Екатеринбурге Всемирных игр дружбы повлияло на рост цен на размещение в отелях. Бюджетные номера уже стали дороже в два-три раза, отметила директор по работе с поставщиками Continent Express Татьяна Болотина. По ее словам, ближе к событию цены могут снова вырасти.
«Планы по проведению Всемирных игр дружбы 15–29 сентября способствовали росту спроса на размещение в Екатеринбурге», — рассказала в беседе с «Коммерсантом». Собеседница издания ответила, что продажи в трех из десяти востребованных объектов города уже остановились.
Игры собираются проводить в Екатеринбурге и Москве. Вероятно, мероприятие посетит президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщил замгендиректора оргкомитета, руководитель подразделения в Екатеринбурге Александр Чернов.
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