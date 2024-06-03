03 июня 2024

Пикапера, пристававшего к девушкам в Екатеринбурге, спрячут в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по Дмитрию Гребенкину. Екатеринбург, гребенкин дмитрий
Дмитрий Гребенкин пока находится под подпиской о невыезде Фото:

Родители планируют увезти в Москву студента Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрия Гребенкина, которого отправили в психбольницу после приставаний к девушкам в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник.

«После этой истории родители больше склоняются к тому, чтобы забрать Гребенкина в Москву. Он будет отчисляться из УрФУ и поступать в московский вуз. Юноша сейчас находится под подпиской о невыезде, но возможность договориться со следователем о том, чтобы отпустить Дмитрия в Москву, несомненно, есть. Взволнованные родители хотят уберечь сына от подобных инцидентов», — рассказал собеседник агентства. Адвокат Екатерина Кувалдина, представляющая интересы Гребенкина в суде, от комментариев по теме отказалась.

Гребенкин попал в новостную повестку после случаев приставания к девушкам в Екатеринбурге. Несколько горожанок обвинили его в домогательствах. Свои поступки парень объяснил желанием познакомиться с противоположным полом. В начале апреля Дмитрий попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово.

Затем суд арестовал его на восемь суток, а через день против него было возбуждено уголовное дело за побои. Вскоре в деле появился еще один эпизод. От действий Гребенкина пострадал юноша, который, как пишут СМИ, пытался защитить одну из девушек. Студент брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. В конце мая они заключили мировое соглашение. В медучреждение Гребенкина отправили, потому что его случай посчитали непростым, требующим тщательного анализа в условиях стационара. Хотя до этого он посетил медиков амбулаторно.

По вменяемой статье максимальное наказание, которое может получить Гребенкин, — два года колонии. Однако источник URA.RU, близкий к теме, считает, что парень останется на свободе. «Да, из-за общественного резонанса суд Гребенкин, скорее всего, проиграет. Но, думаю, что колонии он избежит. Отделается ограничением свободы или принудительными работами, в общем, останется на свободе», — считает источник агентства.

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Родители планируют увезти в Москву студента Уральского федерального университета (УрФУ) Дмитрия Гребенкина, которого отправили в психбольницу после приставаний к девушкам в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил осведомленный источник. «После этой истории родители больше склоняются к тому, чтобы забрать Гребенкина в Москву. Он будет отчисляться из УрФУ и поступать в московский вуз. Юноша сейчас находится под подпиской о невыезде, но возможность договориться со следователем о том, чтобы отпустить Дмитрия в Москву, несомненно, есть. Взволнованные родители хотят уберечь сына от подобных инцидентов», — рассказал собеседник агентства. Адвокат Екатерина Кувалдина, представляющая интересы Гребенкина в суде, от комментариев по теме отказалась. Гребенкин попал в новостную повестку после случаев приставания к девушкам в Екатеринбурге. Несколько горожанок обвинили его в домогательствах. Свои поступки парень объяснил желанием познакомиться с противоположным полом. В начале апреля Дмитрий попытался улететь в Москву, но его задержали в аэропорту Кольцово. Затем суд арестовал его на восемь суток, а через день против него было возбуждено уголовное дело за побои. Вскоре в деле появился еще один эпизод. От действий Гребенкина пострадал юноша, который, как пишут СМИ, пытался защитить одну из девушек. Студент брызнул ему в лицо перцовым баллончиком. В конце мая они заключили мировое соглашение. В медучреждение Гребенкина отправили, потому что его случай посчитали непростым, требующим тщательного анализа в условиях стационара. Хотя до этого он посетил медиков амбулаторно. По вменяемой статье максимальное наказание, которое может получить Гребенкин, — два года колонии. Однако источник URA.RU, близкий к теме, считает, что парень останется на свободе. «Да, из-за общественного резонанса суд Гребенкин, скорее всего, проиграет. Но, думаю, что колонии он избежит. Отделается ограничением свободы или принудительными работами, в общем, останется на свободе», — считает источник агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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