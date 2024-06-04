В Челябинской области мигрантам не выдали квоты на проживание в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция не одобрила ни одной заявки от мигрантов на получение разрешение о временном проживании в РФ
Полиция не одобрила ни одной заявки от мигрантов на получение разрешение о временном проживании в РФ Фото:

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области по итогам комиссии мигрантам не выдали ни одной квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ. Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе областного главка.

«Состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ. Комиссия рассмотрела шесть заявок-анкет о выделении квоты, но не выделила ее никому», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Всего в ткущем году комиссией было рассмотрено 73 заявки. Из них всего пять было одобрено для получения квоты.

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В управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области по итогам комиссии мигрантам не выдали ни одной квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ. Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе областного главка. «Состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ. Комиссия рассмотрела шесть заявок-анкет о выделении квоты, но не выделила ее никому», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. Всего в ткущем году комиссией было рассмотрено 73 заявки. Из них всего пять было одобрено для получения квоты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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