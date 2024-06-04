В Челябинской области мигрантам не выдали квоты на проживание в РФ

В управлении по вопросам миграции ГУ МВД по Челябинской области по итогам комиссии мигрантам не выдали ни одной квоты на выдачу разрешений на временное проживание в РФ. Об этом URA.RU 4 июня сообщили в пресс-службе областного главка.
«Состоялось очередное заседание комиссии по распределению квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в РФ. Комиссия рассмотрела шесть заявок-анкет о выделении квоты, но не выделила ее никому», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Всего в ткущем году комиссией было рассмотрено 73 заявки. Из них всего пять было одобрено для получения квоты.
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