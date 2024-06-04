04 июня 2024

Суд оставил под стражей экс-невестку Чернецкого

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Процесс закрыли от журналистов Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Она останется в СИЗО, передает корреспондент URA.RU.

Процесс был закрыт от прессы, журналистов пустили только на оглашение. «Заслушав выступления сторон, суд постановил оставить жалобу без удовлетворения», — озвучила судья Татьяна Айнсоф.

Чернецкую арестовали вместе с Алексеем Шахмаевым («ТТК-Екатеринбург») и Василием Петровым («Шудья») после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. После этого в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблениями полномочиями. Свою вину он отрицает, считает, что его оговорил Шахмаев. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

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Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Она останется в СИЗО, передает корреспондент URA.RU. Процесс был закрыт от прессы, журналистов пустили только на оглашение. «Заслушав выступления сторон, суд постановил оставить жалобу без удовлетворения», — озвучила судья Татьяна Айнсоф. Чернецкую арестовали вместе с Алексеем Шахмаевым («ТТК-Екатеринбург») и Василием Петровым («Шудья») после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. После этого в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблениями полномочиями. Свою вину он отрицает, считает, что его оговорил Шахмаев. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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