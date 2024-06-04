Суд оставил под стражей экс-невестку Чернецкого

05 июня 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Процесс закрыли от журналистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Она останется в СИЗО, передает корреспондент URA.RU. Процесс был закрыт от прессы, журналистов пустили только на оглашение. «Заслушав выступления сторон, суд постановил оставить жалобу без удовлетворения», — озвучила судья Татьяна Айнсоф. Чернецкую арестовали вместе с Алексеем Шахмаевым («ТТК-Екатеринбург») и Василием Петровым («Шудья») после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. После этого в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблениями полномочиями. Свою вину он отрицает, считает, что его оговорил Шахмаев. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский областной суд отклонил апелляционную жалобу экс-невестки бывшего мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии, которую обвиняют в мошенничестве. Она останется в СИЗО, передает корреспондент URA.RU. Процесс был закрыт от прессы, журналистов пустили только на оглашение. «Заслушав выступления сторон, суд постановил оставить жалобу без удовлетворения», — озвучила судья Татьяна Айнсоф. Чернецкую арестовали вместе с Алексеем Шахмаевым («ТТК-Екатеринбург») и Василием Петровым («Шудья») после обысков в екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Их обвинили в мошенничестве. По версии следствия, они незаконно получили выплаты (от 500 млн до миллиарда рублей), представив в налоговую ложные декларации. После этого в деле появился новый фигурант — начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) областного ГУ МВД полковник Андрей Дьяков. Офицера обвинили во взятке и злоупотреблениями полномочиями. Свою вину он отрицает, считает, что его оговорил Шахмаев. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.