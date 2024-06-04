Суд в Перми обязал владельцев сделать цирк безопасным

Пермский цирк должен устранить все нарушения требований пожарной безопасности. Такое решение принял Мотовилихинский суд, рассмотрев иск прокуратуры.
«Мотовилихинский районный суд г. Перми удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
Ранее URA.RU рассказывало, что в цирке нет аварийного освещения на путях эвакуации, системы противодымной вентиляции, зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. При этом Росгосцирк не закладывал в бюджет денег на реконструкцию пермского цирка, отмечала первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова.
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