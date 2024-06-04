04 июня 2024

Суд в Перми обязал владельцев сделать цирк безопасным

© Служба новостей «URA.RU»
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Цирк стоит привести в порядок
Цирк стоит привести в порядок Фото:

Пермский цирк должен устранить все нарушения требований пожарной безопасности. Такое решение принял Мотовилихинский суд, рассмотрев иск прокуратуры.

«Мотовилихинский районный суд г. Перми удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

Ранее URA.RU рассказывало, что в цирке нет аварийного освещения на путях эвакуации, системы противодымной вентиляции, зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. При этом Росгосцирк не закладывал в бюджет денег на реконструкцию пермского цирка, отмечала первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова. 

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Пермский цирк должен устранить все нарушения требований пожарной безопасности. Такое решение принял Мотовилихинский суд, рассмотрев иск прокуратуры. «Мотовилихинский районный суд г. Перми удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует фактическое устранение нарушений», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края. Ранее URA.RU рассказывало, что в цирке нет аварийного освещения на путях эвакуации, системы противодымной вентиляции, зрительный зал не защищен автоматической установкой пожаротушения. При этом Росгосцирк не закладывал в бюджет денег на реконструкцию пермского цирка, отмечала первый заместитель гендиректора Росгосцирка Татьяна Бушкова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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