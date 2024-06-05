Путин позвонил премьеру Индии Моди в день его отставки

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Путин позвонил Моди 5 июня
Путин позвонил Моди 5 июня Фото:

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии Нарендром Моди. Переговоры состоялись в день, когда Моди подал в оставку. 

«Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах», — сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны договорились поддерживать социально-экономическое партнерство. Политики договорились продолжать личное общение, а также развивать отношение между Россией и Индией. 

Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Вскоре после подсчета голосов на парламентских выборах, которые длились с 19 апреля в семь этапов. Победу одержал Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической партией «Бхаратия Джаната» (БДП) Моди. После он подал в отставку для формирования нового правительства

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Индии Нарендром Моди. Переговоры состоялись в день, когда Моди подал в оставку.  «Президент России тепло поздравил Нарендру Моди с успехом Индийской народной партии на завершившихся на днях всеобщих парламентских выборах», — сообщили в пресс-службе Кремля. Стороны договорились поддерживать социально-экономическое партнерство. Политики договорились продолжать личное общение, а также развивать отношение между Россией и Индией.  Моди подал в отставку вместе со всем Советом министров. Вскоре после подсчета голосов на парламентских выборах, которые длились с 19 апреля в семь этапов. Победу одержал Национальный демократический альянс (НДА), возглавляемый националистической партией «Бхаратия Джаната» (БДП) Моди. После он подал в отставку для формирования нового правительства
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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