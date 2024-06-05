Стример YokoBovich сматериалсь на пятилетний срок по делу о фейках про армию. Видео

Стримершу YokoBovich приговорили к 5 годам колонии по делу о фейках про армию
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Суд назначил девушке 5,5 лет колонии Фото:

Останинский суд Москвы приговорил российскую стримершу Анну Бажутову (псевдоним YokoBovich) к 5,5 годам колонии по делу о фейках про армию РФ. По данным следствия, девушка на прямой трансляции говорила про «российских оккупантов» в Буче.

«Суд назначил Бажутовой пять лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде. По данным суда, девушка во время трансляции «публично распространила ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации.

Как уточняет «Осторожно, новости», в апреле 2022 года Бажутова говорила якобы о «российских оккупантах» в Буче, читала комментарии и делала сигны с упоминанием убийств. Сама девушка после приговора суда сматериались. «П***** (конец). Отвратительно», — сказала стример.

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Останинский суд Москвы приговорил российскую стримершу Анну Бажутову (псевдоним YokoBovich) к 5,5 годам колонии по делу о фейках про армию РФ. По данным следствия, девушка на прямой трансляции говорила про «российских оккупантов» в Буче. «Суд назначил Бажутовой пять лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде. По данным суда, девушка во время трансляции «публично распространила ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Как уточняет «Осторожно, новости», в апреле 2022 года Бажутова говорила якобы о «российских оккупантах» в Буче, читала комментарии и делала сигны с упоминанием убийств. Сама девушка после приговора суда сматериались. «П***** (конец). Отвратительно», — сказала стример.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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