Стример YokoBovich сматериалсь на пятилетний срок по делу о фейках про армию. Видео

Стримершу YokoBovich приговорили к 5 годам колонии по делу о фейках про армию

05 июня 2024 в 19:48 Размер текста - 17 +

Суд назначил девушке 5,5 лет колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Останинский суд Москвы приговорил российскую стримершу Анну Бажутову (псевдоним YokoBovich) к 5,5 годам колонии по делу о фейках про армию РФ. По данным следствия, девушка на прямой трансляции говорила про «российских оккупантов» в Буче. «Суд назначил Бажутовой пять лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде. По данным суда, девушка во время трансляции «публично распространила ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Как уточняет «Осторожно, новости», в апреле 2022 года Бажутова говорила якобы о «российских оккупантах» в Буче, читала комментарии и делала сигны с упоминанием убийств. Сама девушка после приговора суда сматериались. «П***** (конец). Отвратительно», — сказала стример. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Останинский суд Москвы приговорил российскую стримершу Анну Бажутову (псевдоним YokoBovich) к 5,5 годам колонии по делу о фейках про армию РФ. По данным следствия, девушка на прямой трансляции говорила про «российских оккупантов» в Буче. «Суд назначил Бажутовой пять лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сообщили в суде. По данным суда, девушка во время трансляции «публично распространила ложную информацию о Вооруженных силах Российской Федерации. Как уточняет «Осторожно, новости», в апреле 2022 года Бажутова говорила якобы о «российских оккупантах» в Буче, читала комментарии и делала сигны с упоминанием убийств. Сама девушка после приговора суда сматериались. «П***** (конец). Отвратительно», — сказала стример.