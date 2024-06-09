В Перми произошел пожар в расселенном доме

Пожар произошел в расселенном доме (архивное фото)
В Перми на улице Пихтовая произошел пожар в расселенном доме. На место направлялись 23 человека личного состава, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.
«К месту пожара на улице Пихтовая направлялись 23 человека личного состава и пять единиц техники. Было установлено, что горит двухэтажный расселенный дом», — сообщили в ведомстве.
Предварительная площадь пожара составила 160 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.
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