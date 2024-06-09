09 июня 2024
08 июня 2024
07 июня 2024

В Перми произошел пожар в расселенном доме

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар произошел в расселенном доме (архивное фото)
Пожар произошел в расселенном доме (архивное фото) Фото:

В Перми на улице Пихтовая произошел пожар в расселенном доме. На место направлялись 23 человека личного состава, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

«К месту пожара на улице Пихтовая направлялись 23 человека личного состава и пять единиц техники. Было установлено, что горит двухэтажный расселенный дом», — сообщили в ведомстве.

Предварительная площадь пожара составила 160 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Перми и края? Подписывайтесь на telegram-канал "Большая Пермь"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми на улице Пихтовая произошел пожар в расселенном доме. На место направлялись 23 человека личного состава, сообщили URA.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю. «К месту пожара на улице Пихтовая направлялись 23 человека личного состава и пять единиц техники. Было установлено, что горит двухэтажный расселенный дом», — сообщили в ведомстве. Предварительная площадь пожара составила 160 квадратных метров. Погибших и травмированных нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...