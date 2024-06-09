09 июня 2024

Свердловчанин попал под уголовное дело за подкидывание досок на рельсы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовики передадут материалы дела в суд
Силовики передадут материалы дела в суд Фото:

Следователи Нижнего Тагила (Свердловская область) завели уголовное дело против мужчины за создание препятствий для поездов на рельсах. Инцидент произошел под воздействием алкоголя и привел к экстренной остановке двух поездов, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.

«Гражданин вместе со своим знакомым, будучи под воздействием алкоголя, из хулиганских побуждений разместил на железнодорожных путях перегона станций Лангур и Сама посторонние предметы, что спровоцировало внеплановую остановку двух поездов», — следует из сообщения. После протрезвления мужчина дал признательные показания и пояснил, что подкидывал предметы на рельсы ради шутки.

Фигурантом дела стал только один из тагильцев, второй имеет статус свидетеля. «В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в ведомстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следователи Нижнего Тагила (Свердловская область) завели уголовное дело против мужчины за создание препятствий для поездов на рельсах. Инцидент произошел под воздействием алкоголя и привел к экстренной остановке двух поездов, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. «Гражданин вместе со своим знакомым, будучи под воздействием алкоголя, из хулиганских побуждений разместил на железнодорожных путях перегона станций Лангур и Сама посторонние предметы, что спровоцировало внеплановую остановку двух поездов», — следует из сообщения. После протрезвления мужчина дал признательные показания и пояснил, что подкидывал предметы на рельсы ради шутки. Фигурантом дела стал только один из тагильцев, второй имеет статус свидетеля. «В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...