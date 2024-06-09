Свердловчанин попал под уголовное дело за подкидывание досок на рельсы

Следователи Нижнего Тагила (Свердловская область) завели уголовное дело против мужчины за создание препятствий для поездов на рельсах. Инцидент произошел под воздействием алкоголя и привел к экстренной остановке двух поездов, рассказали URA.RU в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
«Гражданин вместе со своим знакомым, будучи под воздействием алкоголя, из хулиганских побуждений разместил на железнодорожных путях перегона станций Лангур и Сама посторонние предметы, что спровоцировало внеплановую остановку двух поездов», — следует из сообщения. После протрезвления мужчина дал признательные показания и пояснил, что подкидывал предметы на рельсы ради шутки.
Фигурантом дела стал только один из тагильцев, второй имеет статус свидетеля. «В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — отметили в ведомстве.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!