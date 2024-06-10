В Челябинске для водителей временно закроют железнодорожный переезд

На время работ ограничат проезд с улицы Енисейская
В Челябинске с 11 по 14 июня в определенные часы будет ограничено движение по железнодорожному переезду «п. Восточный» с улицы Енисейская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.
«Проводится капремонт на железнодорожном переезде п. Восточный, 35 км. Будет ограничено движение транспорта на переезде (проезд с ул. Енисейская)», — уточнили в ведомстве.
Объезд организуют по Копейскому шоссе, улицам Енисейская, Рождественского, Ленина и Линейная. Ограничения будут введены:
- 11 июня с 9:40 до 11:40
- 12 июня с 10:40 до 12:40
- 12 июня с 23:00 до 13 июня 01:00
- 13 июня с 8:00 до 11:00
- 14 июня с 06:00 до 10:00.
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