В Челябинске для водителей временно закроют железнодорожный переезд

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На время работ ограничат проезд с улицы Енисейская
На время работ ограничат проезд с улицы Енисейская Фото:

В Челябинске с 11 по 14 июня в определенные часы будет ограничено движение по железнодорожному переезду «п. Восточный» с улицы Енисейская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города.

«Проводится капремонт на железнодорожном переезде п. Восточный, 35 км. Будет ограничено движение транспорта на переезде (проезд с ул. Енисейская)», — уточнили в ведомстве.

Объезд организуют по Копейскому шоссе, улицам Енисейская, Рождественского, Ленина и Линейная. Ограничения будут введены:

  • 11 июня с 9:40 до 11:40
  • 12 июня с 10:40 до 12:40
  • 12 июня с 23:00 до 13 июня 01:00
  • 13 июня с 8:00 до 11:00
  • 14 июня с 06:00 до 10:00.

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В Челябинске с 11 по 14 июня в определенные часы будет ограничено движение по железнодорожному переезду «п. Восточный» с улицы Енисейская. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции города. «Проводится капремонт на железнодорожном переезде п. Восточный, 35 км. Будет ограничено движение транспорта на переезде (проезд с ул. Енисейская)», — уточнили в ведомстве. Объезд организуют по Копейскому шоссе, улицам Енисейская, Рождественского, Ленина и Линейная. Ограничения будут введены:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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