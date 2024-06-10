Авиашоу «Русских Витязей» посмотрело рекордное количество жителей Сургута. Видео

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Авиашоу "Русских Витязей" посмотрело рекордное количество жителей Сургута
Авиашоу "Русских Витязей" посмотрело рекордное количество жителей Сургута Фото:

Авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи» посмотрело рекордное количество жителей Сургута. Зрителей было больше в сравнении с предыдущими выступлениями в городе, рассказал командир «Русских Витязей» Андрей Алексеев в ходе пресс-конференции с журналистами.

«Бросилось в глаза огромное количество зрителей. Людей было больше, чем в прошлые разы. Это было видно сверху. Потом администрация города нам это подтвердила», — прокомментировал Алексеев. По данным администрации Сургута зрелищное авиашоу посмотрели более 53 тысяч человек.

«Русские Витязи» посетили Сургут в третий раз. В честь юбилея города сургутяне первыми увидели новую программу выступлений легендарных летчиков. Одним из фееричных моментов авиашоу стал фейерверк из тепловых пушек.

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Авиашоу пилотажной группы «Русские Витязи» посмотрело рекордное количество жителей Сургута. Зрителей было больше в сравнении с предыдущими выступлениями в городе, рассказал командир «Русских Витязей» Андрей Алексеев в ходе пресс-конференции с журналистами. «Бросилось в глаза огромное количество зрителей. Людей было больше, чем в прошлые разы. Это было видно сверху. Потом администрация города нам это подтвердила», — прокомментировал Алексеев. По данным администрации Сургута зрелищное авиашоу посмотрели более 53 тысяч человек. «Русские Витязи» посетили Сургут в третий раз. В честь юбилея города сургутяне первыми увидели новую программу выступлений легендарных летчиков. Одним из фееричных моментов авиашоу стал фейерверк из тепловых пушек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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