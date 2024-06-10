Авария произошла на развязке в левом ряду
В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла авария, из-за которой в сторону аэропорта образовалась большая пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«На Россельбане в сторону аэропорта легковушка столкнулась с газелью. У первой машины снесло всю переднюю часть. Из-за аварийного участка быстро накапливается огромная пробка», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
В сторону аэропорта Кольцово образовался затор
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