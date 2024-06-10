В Екатеринбурге Кольцовский тракт встал в огромную пробку из-за ДТП. Карта

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Авария произошла на развязке в левом ряду
Авария произошла на развязке в левом ряду Фото:

В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла авария, из-за которой в сторону аэропорта образовалась большая пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«На Россельбане в сторону аэропорта легковушка столкнулась с газелью. У первой машины снесло всю переднюю часть. Из-за аварийного участка быстро накапливается огромная пробка», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

В сторону аэропорта Кольцово образовался затор
В сторону аэропорта Кольцово образовался затор
Фото:

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В Екатеринбурге на Кольцовском тракте произошла авария, из-за которой в сторону аэропорта образовалась большая пробка. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На Россельбане в сторону аэропорта легковушка столкнулась с газелью. У первой машины снесло всю переднюю часть. Из-за аварийного участка быстро накапливается огромная пробка», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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