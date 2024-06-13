В Челябинске без горячей воды останутся почти 200 жилых домов

В Челябинске перенесли дату отключения горячей воды в 166 жилых домах
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Отключение горячего водоснабжения в 166 домах на ЧМЗ будет проведено с 22 июня по 6 июля
Отключение горячего водоснабжения в 166 домах на ЧМЗ будет проведено с 22 июня по 6 июля Фото:

В Металлургическом районе Челябинска в северной зоне с 22 по 6 июля без горячей воды останутся 166 жилых домов. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.

«Дата начала проведения гидравлических испытаний в северной зоне Металлургического района в Челябинске изменена, отключение горячего водоснабжения будет проведено с 22 июня по 6 июля включительно. Изначально планировалось приступить к работе 15 июня», — сообщили в пресс-службе мэрии.

В список жилых домов Северной зоны Металлургического района, от котельной ООО «Мечел-Энерго», отключаемых с 22 июня по 06 июля 2024, вошли объекты, расположенные на улицах Бородинская, Байкальская, Вахтангова, Гастелло и другие. Полный перечень домов, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», указан тут.

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В Металлургическом районе Челябинска в северной зоне с 22 по 6 июля без горячей воды останутся 166 жилых домов. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска. «Дата начала проведения гидравлических испытаний в северной зоне Металлургического района в Челябинске изменена, отключение горячего водоснабжения будет проведено с 22 июня по 6 июля включительно. Изначально планировалось приступить к работе 15 июня», — сообщили в пресс-службе мэрии. В список жилых домов Северной зоны Металлургического района, от котельной ООО «Мечел-Энерго», отключаемых с 22 июня по 06 июля 2024, вошли объекты, расположенные на улицах Бородинская, Байкальская, Вахтангова, Гастелло и другие. Полный перечень домов, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», указан тут.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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