В Челябинске без горячей воды останутся почти 200 жилых домов

В Металлургическом районе Челябинска в северной зоне с 22 по 6 июля без горячей воды останутся 166 жилых домов. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе мэрии Челябинска.
«Дата начала проведения гидравлических испытаний в северной зоне Металлургического района в Челябинске изменена, отключение горячего водоснабжения будет проведено с 22 июня по 6 июля включительно. Изначально планировалось приступить к работе 15 июня», — сообщили в пресс-службе мэрии.
В список жилых домов Северной зоны Металлургического района, от котельной ООО «Мечел-Энерго», отключаемых с 22 июня по 06 июля 2024, вошли объекты, расположенные на улицах Бородинская, Байкальская, Вахтангова, Гастелло и другие. Полный перечень домов, обслуживаемых котельной ООО «Мечел-Энерго», указан тут.
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