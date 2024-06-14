Путин заявил, что как прежде уже не будет

Путин: мир стремительно меняется и как прежде уже не будет

14 июня 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

По словам президента РФ, страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности и к укреплению национальной и культурной идентичности Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подчеркнул динамичность изменений в современном мире. Он отметил, что привычные подходы в глобальной политике, экономике и технологической конкуренции уходят в прошлое, а страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности, а также к укреплению национальной и культурной идентичности. «Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет, ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремятся к суверенитету к самодостаточности к наци и культурной идентичности», — сообщил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подчеркнул динамичность изменений в современном мире. Он отметил, что привычные подходы в глобальной политике, экономике и технологической конкуренции уходят в прошлое, а страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности, а также к укреплению национальной и культурной идентичности. «Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет, ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремятся к суверенитету к самодостаточности к наци и культурной идентичности», — сообщил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».