Путин заявил, что как прежде уже не будет

Путин: мир стремительно меняется и как прежде уже не будет
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после окончания голосования на президентских выборах 2024. Москва, путин владимир
По словам президента РФ, страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности и к укреплению национальной и культурной идентичности Фото:

Президент России Владимир Путин подчеркнул динамичность изменений в современном мире. Он отметил, что привычные подходы в глобальной политике, экономике и технологической конкуренции уходят в прошлое, а страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности, а также к укреплению национальной и культурной идентичности.

«Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет, ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремятся к суверенитету к самодостаточности к наци и культурной идентичности», — сообщил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин подчеркнул динамичность изменений в современном мире. Он отметил, что привычные подходы в глобальной политике, экономике и технологической конкуренции уходят в прошлое, а страны все чаще стремятся к суверенитету, самодостаточности, а также к укреплению национальной и культурной идентичности. «Мир стремительно меняется. Как прежде уже не будет, ни в глобальной политике, ни в экономике, ни в технологической конкуренции. Все больше государств стремятся к суверенитету к самодостаточности к наци и культурной идентичности», — сообщил Путин. Об этом он заявил на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...