Лидера КПРФ ЯНАО пытаются втянуть в борьбу за пост главы тюменского обкома. Инсайд

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В «тюменской матрешке» начался передел сфер влияния среди коммунистов
В «тюменской матрешке» начался передел сфер влияния среди коммунистов Фото:

В тюменской матрешке муссируются слухи, что лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина может составить конкуренцию в борьбе за пост первого секретаря тюменского обкома КПРФ основному претенденту Ивану Левченко, выходцу из Октябрьского района ХМАО. О том, что лоббисты, узнав о грядущей отставке легендарной «красной леди» Тамары Казанцевой, ищут достойного соперника ее давнему конкуренту, и им может стать Кукушкина, URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона.

«После объявления об уходе Казанцевой и награждения Кукушкиной почетными грамотами облдумы начали муссироваться слухи о том, что главе ямальских коммунистов прочат переезд в Тюмень на пост первого секретаря обкома. Говорят, что ЦК компартии рассматривает этот вариант, чтобы не допустить к руководству Левченко. Иной причины представления Кукушкиной к награде тюменские коммунисты не видят», — поделился мнением инсайдер.

Сама Кукушкина в беседе с журналистом URA.RU назвала слухи о своем переезде бредом. Она заявила, что готова продолжить работу на Ямале, в случае, если ее согласует президиум ЦК в Москве, а «в Тюмени есть и свои кадры». На вопрос о том, готова ли она переехать на юг, если такое предложение поступит, Кукушкина ответила, что об этом речи не шло.

Ранее URA.RU писало о том, что главу КПРФ ЯНАО готовят к награждению. Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов ходатайствовал о награждении Кукушкиной «за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство».

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В тюменской матрешке муссируются слухи, что лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина может составить конкуренцию в борьбе за пост первого секретаря тюменского обкома КПРФ основному претенденту Ивану Левченко, выходцу из Октябрьского района ХМАО. О том, что лоббисты, узнав о грядущей отставке легендарной «красной леди» Тамары Казанцевой, ищут достойного соперника ее давнему конкуренту, и им может стать Кукушкина, URA.RU рассказал источник в политическом истеблишменте региона. «После объявления об уходе Казанцевой и награждения Кукушкиной почетными грамотами облдумы начали муссироваться слухи о том, что главе ямальских коммунистов прочат переезд в Тюмень на пост первого секретаря обкома. Говорят, что ЦК компартии рассматривает этот вариант, чтобы не допустить к руководству Левченко. Иной причины представления Кукушкиной к награде тюменские коммунисты не видят», — поделился мнением инсайдер. Сама Кукушкина в беседе с журналистом URA.RU назвала слухи о своем переезде бредом. Она заявила, что готова продолжить работу на Ямале, в случае, если ее согласует президиум ЦК в Москве, а «в Тюмени есть и свои кадры». На вопрос о том, готова ли она переехать на юг, если такое предложение поступит, Кукушкина ответила, что об этом речи не шло. Ранее URA.RU писало о том, что главу КПРФ ЯНАО готовят к награждению. Спикер Тюменской облдумы Фуат Сайфитдинов ходатайствовал о награждении Кукушкиной «за многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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