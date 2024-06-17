Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский практически не пользовался при жизни своими накопленными деньгами. Об этом рассказал внебрачный сым политика — Олег. Он в интервью с журналисткой Ксенией Собчак добавил, что его отец всю жизнь ходил в одной «обосранной рубашке».
«Мне кажется, вот в этой обосранной рубашке он проходил до конца жизни и умер в ней. Отца богатым не назовешь. Это человек, который ходил по дому и выключал везде свет. Не дай бог хлеб выбросишь. Он никогда своими деньгами не пользовался. Язык не поворачивается его назвать богатым. Да, деньги накопил, но никогда их не использовал», — рассказал наследник Жириновского в интервью Собчак. Оно опубликовано на youtube-канале журналистки. Сын Жириновского сослался на цитату своего отца, который однажды заявил: «Жизнь – как детская рубашка. Короткая и обосранная».
В этом же разговоре сын Жириновского рассказал о наследстве, которое отец оставил своим детям. Каждый из трех получил по 6% от общего дохода Жириновского. Большую часть средств политик завещал своей партии — ЛДПР.
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