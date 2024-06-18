18 июня 2024

В элитном ЖК Челябинска сдается БДСМ-квартира с наручниками. Фото

Челябинцам предложили в аренду квартиру в БДСМ-стиле в центре города
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
БДСМ вечеринка в ON BAR. Екатеринбург, бдсм
Челябинцам предложили квартиру-студию в БДСМ-стиле Фото:

Квартиру площадью 33 квадратных метра в стиле БДСМ предлагают снять желающим в центре Челябинска. За сутки аренды для двоих посетителей владельцы жилья озвучили стоимость от шести до восьми тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.

«Автоpcкая квapтира для любителей новыx волнующиx ощущений. Залoг пять тысяч pублей. B cтoимocть входят все девайсы, все что находится в квартире», — сообщается на сайте «Авито».

Судя по указанному в тексте объявления адресу, квартира расположена в элитном ЖК «Западный луч». Она находится на 15 этаже.

В мае 2024 года жилье в аналогичном стиле площадью 40 квадратных метров предлагали в другом районе Челябинска, в доме на 20 этаже. Владельцы анонсировали аренду квартиры как для проживания, так и для фотосессий. Вслед за Челябинском, Тюменью и Екатеринбургом сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле начали курганцы.

Квартира с наручниками в БДСМ-стиле предлагается со всеми удобствами: кондиционером, плитой, микроволновкой и телевизором
Квартира с наручниками в БДСМ-стиле предлагается со всеми удобствами: кондиционером, плитой, микроволновкой и телевизором

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Квартиру площадью 33 квадратных метра в стиле БДСМ предлагают снять желающим в центре Челябинска. За сутки аренды для двоих посетителей владельцы жилья озвучили стоимость от шести до восьми тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Автоpcкая квapтира для любителей новыx волнующиx ощущений. Залoг пять тысяч pублей. B cтoимocть входят все девайсы, все что находится в квартире», — сообщается на сайте «Авито». Судя по указанному в тексте объявления адресу, квартира расположена в элитном ЖК «Западный луч». Она находится на 15 этаже. В мае 2024 года жилье в аналогичном стиле площадью 40 квадратных метров предлагали в другом районе Челябинска, в доме на 20 этаже. Владельцы анонсировали аренду квартиры как для проживания, так и для фотосессий. Вслед за Челябинском, Тюменью и Екатеринбургом сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле начали курганцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...