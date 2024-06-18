Квартиру площадью 33 квадратных метра в стиле БДСМ предлагают снять желающим в центре Челябинска. За сутки аренды для двоих посетителей владельцы жилья озвучили стоимость от шести до восьми тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений.
«Автоpcкая квapтира для любителей новыx волнующиx ощущений. Залoг пять тысяч pублей. B cтoимocть входят все девайсы, все что находится в квартире», — сообщается на сайте «Авито».
Судя по указанному в тексте объявления адресу, квартира расположена в элитном ЖК «Западный луч». Она находится на 15 этаже.
В мае 2024 года жилье в аналогичном стиле площадью 40 квадратных метров предлагали в другом районе Челябинска, в доме на 20 этаже. Владельцы анонсировали аренду квартиры как для проживания, так и для фотосессий. Вслед за Челябинском, Тюменью и Екатеринбургом сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле начали курганцы.
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