В элитном ЖК Челябинска сдается БДСМ-квартира с наручниками. Фото

Челябинцам предложили в аренду квартиру в БДСМ-стиле в центре города

19 июня 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Челябинцам предложили квартиру-студию в БДСМ-стиле Фото: Александра Игнатюк © URA.RU Квартиру площадью 33 квадратных метра в стиле БДСМ предлагают снять желающим в центре Челябинска. За сутки аренды для двоих посетителей владельцы жилья озвучили стоимость от шести до восьми тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Автоpcкая квapтира для любителей новыx волнующиx ощущений. Залoг пять тысяч pублей. B cтoимocть входят все девайсы, все что находится в квартире», — сообщается на сайте «Авито». Судя по указанному в тексте объявления адресу, квартира расположена в элитном ЖК «Западный луч». Она находится на 15 этаже. В мае 2024 года жилье в аналогичном стиле площадью 40 квадратных метров предлагали в другом районе Челябинска, в доме на 20 этаже. Владельцы анонсировали аренду квартиры как для проживания, так и для фотосессий. Вслед за Челябинском, Тюменью и Екатеринбургом сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле начали курганцы. Квартира с наручниками в БДСМ-стиле предлагается со всеми удобствами: кондиционером, плитой, микроволновкой и телевизором Скрин c сайта «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квартиру площадью 33 квадратных метра в стиле БДСМ предлагают снять желающим в центре Челябинска. За сутки аренды для двоих посетителей владельцы жилья озвучили стоимость от шести до восьми тысяч рублей. Соответствующее объявление появилось на доске интернет-объявлений. «Автоpcкая квapтира для любителей новыx волнующиx ощущений. Залoг пять тысяч pублей. B cтoимocть входят все девайсы, все что находится в квартире», — сообщается на сайте «Авито». Судя по указанному в тексте объявления адресу, квартира расположена в элитном ЖК «Западный луч». Она находится на 15 этаже. В мае 2024 года жилье в аналогичном стиле площадью 40 квадратных метров предлагали в другом районе Челябинска, в доме на 20 этаже. Владельцы анонсировали аренду квартиры как для проживания, так и для фотосессий. Вслед за Челябинском, Тюменью и Екатеринбургом сдавать в аренду жилье в БДСМ-стиле начали курганцы.