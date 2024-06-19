На День молодежи в Екатеринбург везут эпатажную звезду с украинскими корнями

Певец Коста Лакоста (Константин Бондаренко, родом из Украины) станет хедлайнером Дня молодежи в Екатеринбурге (29 июня). В Екатеринбурге артист исполнит хиты «Весна», «Календарь», совместный трек с Лолитой «По-другому» и другие. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету мероприятия.
«Выступать Коста Лакоста будет в парке Маяковского», - поделился собеседник. Официальный комментариев в городском управлении культуры пока не дают. У музыканта 129 тысяч подписчиков в YouTube и около 2,4 млн слушателей на «Яндекс Музыке».
Пару лет назад на День молодежи привозили группу «Градусы», а в 2023 году мероприятие спас тайный спонсор. Благодаря ему удалось пригласить певицу ГлюкoZу.
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