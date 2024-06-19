19 июня 2024

На День молодежи в Екатеринбург везут эпатажную звезду с украинскими корнями

Певец Коста Лакоста выступит в День молодежи в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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У Коста Лакосты около 2,4 млн слушателей в месяц на «Яндекс Музыке»
У Коста Лакосты около 2,4 млн слушателей в месяц на «Яндекс Музыке» Фото:

Певец Коста Лакоста (Константин Бондаренко, родом из Украины) станет хедлайнером Дня молодежи в Екатеринбурге (29 июня). В Екатеринбурге артист исполнит хиты «Весна», «Календарь», совместный трек с Лолитой «По-другому» и другие. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету мероприятия.

«Выступать Коста Лакоста будет в парке Маяковского», - поделился собеседник. Официальный комментариев в городском управлении культуры пока не дают. У музыканта 129 тысяч подписчиков в YouTube и около 2,4 млн слушателей на «Яндекс Музыке».

Пару лет назад на День молодежи привозили группу «Градусы», а в 2023 году мероприятие спас тайный спонсор. Благодаря ему удалось пригласить певицу ГлюкoZу.

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Певец Коста Лакоста (Константин Бондаренко, родом из Украины) станет хедлайнером Дня молодежи в Екатеринбурге (29 июня). В Екатеринбурге артист исполнит хиты «Весна», «Календарь», совместный трек с Лолитой «По-другому» и другие. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к оргкомитету мероприятия. «Выступать Коста Лакоста будет в парке Маяковского», - поделился собеседник. Официальный комментариев в городском управлении культуры пока не дают. У музыканта 129 тысяч подписчиков в YouTube и около 2,4 млн слушателей на «Яндекс Музыке». Пару лет назад на День молодежи привозили группу «Градусы», а в 2023 году мероприятие спас тайный спонсор. Благодаря ему удалось пригласить певицу ГлюкoZу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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