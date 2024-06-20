На трассе М-5 в Челябинской области в ДТП с фурой погиб мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В результате ДТП погиб человек
В результате ДТП погиб человек Фото:

На трассе М-5 в Челябинской области 20 июня в ДТП между кроссовером и фурой погиб человек. По предварительным данным, водитель легкового авто превысил скорость, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«На 1593 км М-5 „Урал“ в столкновении кроссовера с грузовым Skania погиб человек. Предварительно, водитель легкового авто нарушил скоростной режим, двигаясь в гору. Кроссовер занесло и он выехала на встречную полосу», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.

В ДТП пострадало двое, один — погиб. Авария произошла в Ашинском районе, вблизи Сима.

Легковой автомобиль занесло на встречную полосу
Легковой автомобиль занесло на встречную полосу
Фото:
В результате ДТП пострадало двое, один - погиб
В результате ДТП пострадало двое, один - погиб
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На трассе М-5 в Челябинской области 20 июня в ДТП между кроссовером и фурой погиб человек. По предварительным данным, водитель легкового авто превысил скорость, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «На 1593 км М-5 „Урал“ в столкновении кроссовера с грузовым Skania погиб человек. Предварительно, водитель легкового авто нарушил скоростной режим, двигаясь в гору. Кроссовер занесло и он выехала на встречную полосу», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре. В ДТП пострадало двое, один — погиб. Авария произошла в Ашинском районе, вблизи Сима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...