На трассе М-5 в Челябинской области 20 июня в ДТП между кроссовером и фурой погиб человек. По предварительным данным, водитель легкового авто превысил скорость, сообщили URA.RU в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«На 1593 км М-5 „Урал“ в столкновении кроссовера с грузовым Skania погиб человек. Предварительно, водитель легкового авто нарушил скоростной режим, двигаясь в гору. Кроссовер занесло и он выехала на встречную полосу», — сообщили URA.RU в Южноуральском Росавтодоре.
В ДТП пострадало двое, один — погиб. Авария произошла в Ашинском районе, вблизи Сима.
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