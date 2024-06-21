Молодой челябинец умер от инсульта, его труп неделю пролежал в квартире

Труп молодого челябинца, умершего от инсульта, неделю пролежал в квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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В обстоятельствах смерти молодого парня разбирается следственный комитет
В обстоятельствах смерти молодого парня разбирается следственный комитет Фото:

В Челябинске молодой парень скончался в собственной квартире. Его труп обнаружили спустя неделю. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Предварительной причиной смерти стал инсульт. Тело молодого человека было отправлено на судмедэкспертизу, которая должна определить причину трагедии. 

По данным «Агентства чрезвычайных новостей», умерший был в онлайн последний раз 14 июня. После связь с ним оборвалась. Его родные ходили к нему домой, стучались в дверь. Но им никто не открывал. Когда из квартиры начал идти трупный запах — они вызвали специалистов для вскрытия двери и обнаружили труп.

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В Челябинске молодой парень скончался в собственной квартире. Его труп обнаружили спустя неделю. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Предварительной причиной смерти стал инсульт. Тело молодого человека было отправлено на судмедэкспертизу, которая должна определить причину трагедии.  По данным «Агентства чрезвычайных новостей», умерший был в онлайн последний раз 14 июня. После связь с ним оборвалась. Его родные ходили к нему домой, стучались в дверь. Но им никто не открывал. Когда из квартиры начал идти трупный запах — они вызвали специалистов для вскрытия двери и обнаружили труп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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