Молодой челябинец умер от инсульта, его труп неделю пролежал в квартире

В Челябинске молодой парень скончался в собственной квартире. Его труп обнаружили спустя неделю. Инцидент URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Предварительной причиной смерти стал инсульт. Тело молодого человека было отправлено на судмедэкспертизу, которая должна определить причину трагедии.
По данным «Агентства чрезвычайных новостей», умерший был в онлайн последний раз 14 июня. После связь с ним оборвалась. Его родные ходили к нему домой, стучались в дверь. Но им никто не открывал. Когда из квартиры начал идти трупный запах — они вызвали специалистов для вскрытия двери и обнаружили труп.
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