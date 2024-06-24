В Екатеринбурге на пять часов задержали авиарейс в Оренбург

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На рейс зарегистрированы 89 пассажиров
На рейс зарегистрированы 89 пассажиров Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 24 июня задержали на пять часов и 30 минут рейс WZ-2049 авиакомпании Red Wings в Оренбург. Причиной этому стал поздний прилет судна, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

«Время вылета по расписанию в 17:55 24 июня. Планируемое время вылета 23:30. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна», — следует из сообщения.

На рейс зарегистрировано 89 пассажиров, в том числе семеро несовершеннолетних. «Оказание пассажирам комплекса услуг находится на контроле транспортной прокуратуры», — пояснили в ведомстве.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово 24 июня задержали на пять часов и 30 минут рейс WZ-2049 авиакомпании Red Wings в Оренбург. Причиной этому стал поздний прилет судна, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. «Время вылета по расписанию в 17:55 24 июня. Планируемое время вылета 23:30. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна», — следует из сообщения. На рейс зарегистрировано 89 пассажиров, в том числе семеро несовершеннолетних. «Оказание пассажирам комплекса услуг находится на контроле транспортной прокуратуры», — пояснили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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