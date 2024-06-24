В Екатеринбурге на пять часов задержали авиарейс в Оренбург

В екатеринбургском аэропорту Кольцово 24 июня задержали на пять часов и 30 минут рейс WZ-2049 авиакомпании Red Wings в Оренбург. Причиной этому стал поздний прилет судна, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
«Время вылета по расписанию в 17:55 24 июня. Планируемое время вылета 23:30. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна», — следует из сообщения.
На рейс зарегистрировано 89 пассажиров, в том числе семеро несовершеннолетних. «Оказание пассажирам комплекса услуг находится на контроле транспортной прокуратуры», — пояснили в ведомстве.
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