Челябинская вдова ветерана Афганистана 40 лет стоит в очереди на получение жилья

Жительница города Юрюзань Челябинской области 40 лет стоит в очереди на получение жилья в качестве супруги участника Афганской войны. О проблемах с получением ветеранского удостоверения и исключении из льготной очереди рассказала URA.RU Ирина П.
"Мы с мужем, который служил в Афганистане, стояли в очереди на получение жилья с 1984 года. В 2007 году, еще при жизни супруга, нас льготной очереди убрали, хотя мы были первые. Поставили в обычную и до сих пор ждем квартиру", — сообщила URA.RU вдова участника военных действий.
Женщина сообщила, что до сих пор не может получить ветеранское удостоверение в качестве супруги участника войны в Афганистане. Это позволит ей воспользоваться рядом льгот, которые она все это время не получала. На запрос URA.RU в региональном минсоце отметили, что 20 июня у Павловой было принято заявление на получение данного удостоверения.
"У Павловой И.В. управлением социальной защиты населения Администрации Катав-Ивановского муниципального района 20 июня принято заявление и документы в целях оформления удостоверения о праве на льготы, уставленные для членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий. Для получения консультации по вопросу признания нуждающимися в жилом помещении нужно обратиться в администрацию муниципального района по месту жительства", — пояснили URA.RU в пресс-службе областного минсоца.
URA.RU обратилось также за комментарием в пресс-службу администрации Катав-Ивановского района. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.
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