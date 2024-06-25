Бастрыкину доложат о деле мигранта, надругавшемся над ребенком в Екатеринбурге

25 июня 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

Бастрыкин получит доклад об установленных обстоятельствах дела Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу уроженца Киргизии, который надругался над ученицей 3-го класса в лифте в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — следует из сообщения. Также Бастрыкину представят доклад об установленных обстоятельствах. Школьница поднималась домой на лифте, там же ехал пьяный мужчина. Воспользовавшись моментом, по словам инсайдера, иностранец совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Силовики задержали его после заявления отца ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу уроженца Киргизии, который надругался над ученицей 3-го класса в лифте в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — следует из сообщения. Также Бастрыкину представят доклад об установленных обстоятельствах. Школьница поднималась домой на лифте, там же ехал пьяный мужчина. Воспользовавшись моментом, по словам инсайдера, иностранец совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Силовики задержали его после заявления отца ребенка.