Бастрыкину доложат о деле мигранта, надругавшемся над ребенком в Екатеринбурге

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу уроженца Киргизии, который надругался над ученицей 3-го класса в лифте в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — следует из сообщения. Также Бастрыкину представят доклад об установленных обстоятельствах.
Школьница поднималась домой на лифте, там же ехал пьяный мужчина. Воспользовавшись моментом, по словам инсайдера, иностранец совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Силовики задержали его после заявления отца ребенка.
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