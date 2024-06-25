Бастрыкину доложат о деле мигранта, надругавшемся над ребенком в Екатеринбурге

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин получит доклад об установленных обстоятельствах дела Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу уроженца Киргизии, который надругался над ученицей 3-го класса в лифте в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — следует из сообщения. Также Бастрыкину представят доклад об установленных обстоятельствах.

Школьница поднималась домой на лифте, там же ехал пьяный мужчина. Воспользовавшись моментом, по словам инсайдера, иностранец совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Силовики задержали его после заявления отца ребенка.

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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе проверки по делу уроженца Киргизии, который надругался над ученицей 3-го класса в лифте в Екатеринбурге. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки», — следует из сообщения. Также Бастрыкину представят доклад об установленных обстоятельствах. Школьница поднималась домой на лифте, там же ехал пьяный мужчина. Воспользовавшись моментом, по словам инсайдера, иностранец совершил в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Силовики задержали его после заявления отца ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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