Глава Коми вылетел на место ЧП с опрокинувшимся поездом

26 июня 2024 в 21:37 Размер текста - 17 +

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место ЧП с опрокинувшимся поездом. Об этом он оперативно сообщил в соцсети. «Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд „Воркута — Новороссийск“ сошел с рельс в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал Владимир Уйба в telegram-канале. Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о 10 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место ЧП с опрокинувшимся поездом. Об этом он оперативно сообщил в соцсети. «Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд „Воркута — Новороссийск“ сошел с рельс в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал Владимир Уйба в telegram-канале. Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о 10 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.