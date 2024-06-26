Глава Коми вылетел на место ЧП с опрокинувшимся поездом

Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место железнодорожной аварии
Глава Коми Владимир Уйба вылетел на место ЧП с опрокинувшимся поездом. Об этом он оперативно сообщил в соцсети.
«Вылетаю на место происшествия. Пассажирский поезд „Воркута — Новороссийск“ сошел с рельс в районе Инты. Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — написал Владимир Уйба в telegram-канале.
Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о 10 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
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