МЧС не могут подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми

Сотрудники МЧС не могут подобраться к месту ЧП с частично обрушившимся поездом в Республике Коми. Об этом сообщают telegram-каналы.
«Дорогу к месту схода пассажирского поезда в Коми смыло. Машины скорой помощи и МЧС пока не могут проехать», — об этом сообщает telegram-канал «112». Три вертолета вылетают в ближайший час на место схода пассажирского поезда в Коми, сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС.
Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о более 15 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
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