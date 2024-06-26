МЧС не могут подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми

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К месту ЧП летят самолеты Фото:

Сотрудники МЧС не могут подобраться к месту ЧП с частично обрушившимся поездом в Республике Коми. Об этом сообщают telegram-каналы.

Девять вагонов сошли с рельсов в республики Коми: что известно к этому часу

«Дорогу к месту схода пассажирского поезда в Коми смыло. Машины скорой помощи и МЧС пока не могут проехать», — об этом сообщает telegram-канал «112». Три вертолета вылетают в ближайший час на место схода пассажирского поезда в Коми, сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС.

Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о более 15 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.

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Сотрудники МЧС не могут подобраться к месту ЧП с частично обрушившимся поездом в Республике Коми. Об этом сообщают telegram-каналы. «Дорогу к месту схода пассажирского поезда в Коми смыло. Машины скорой помощи и МЧС пока не могут проехать», — об этом сообщает telegram-канал «112». Три вертолета вылетают в ближайший час на место схода пассажирского поезда в Коми, сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС. Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о более 15 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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