МЧС не могут подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми

26 июня 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

К месту ЧП летят самолеты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сотрудники МЧС не могут подобраться к месту ЧП с частично обрушившимся поездом в Республике Коми. Об этом сообщают telegram-каналы. Девять вагонов сошли с рельсов в республики Коми: что известно к этому часу «Дорогу к месту схода пассажирского поезда в Коми смыло. Машины скорой помощи и МЧС пока не могут проехать», — об этом сообщает telegram-канал «112». Три вертолета вылетают в ближайший час на место схода пассажирского поезда в Коми, сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС. Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о более 15 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники МЧС не могут подобраться к месту ЧП с частично обрушившимся поездом в Республике Коми. Об этом сообщают telegram-каналы. «Дорогу к месту схода пассажирского поезда в Коми смыло. Машины скорой помощи и МЧС пока не могут проехать», — об этом сообщает telegram-канал «112». Три вертолета вылетают в ближайший час на место схода пассажирского поезда в Коми, сообщили в Минздраве региона, передает ТАСС. Сегодня, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На данный момент известно о более 15 пострадавших. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.