Девять вагонов сошли с рельсов в республики Коми: что известно к этому часу

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Республике Коми

26 июня 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Поезд «Воркута — Новороссийск» сошел с рельсов на перегоне Инта — Угольный Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пассажирский поезд «Воркута — Новороссийск» сошел с рельсов в Республике Коми. На место происшествия направлены оперативные службы. URA.RU в своем материале рассказывает подробности случившегося. Что случилось в Коми Согласно сообщению Российских железных дорог, девять вагонов пассажирского поезда №511, следовавшего по маршруту «Воркута — Новороссийск», сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В настоящее время на место происшествия направлены оперативные службы, которые предпринимают меры по оказанию помощи пассажирам. Почему поезд сошел с рельсов Железная дорога была повреждена в результате того, что железнодорожная насыпь была размыта водой. Это стало предварительной причиной схода пассажирского поезда с рельсов, сообщает telegram-канал Baza. Сколько человек пострадало в Коми Согласно информации telegram-канала Shot, 12 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» в Республике Коми. Сообщается, что у четырех из 12 пострадавших зафиксированы легкие ушибы. Характер травм у остальных восьми человек уточняется. По предварительным данным, погибших нет. Проверка по факту аварии Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Как сообщается, по предварительным данным, несколько вагонов поезда сообщения «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный. На место происшествия выехал Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов. Уголовное дело После схода вагонов было заведено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете (СК). Предварительно СК установлено, что погибших нет. Глава Коми выехал на место происшествия Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что немедленно вылетает на место железнодорожной аварии, произошедшей под Интой. Поступило сообщение на номер 112 об аварии на железной дороге. Было зафиксировано, что сошел с рельсов состав пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Воркута-Новороссийск». Поезд только что отъехал от станции Инта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пассажирский поезд «Воркута — Новороссийск» сошел с рельсов в Республике Коми. На место происшествия направлены оперативные службы. URA.RU в своем материале рассказывает подробности случившегося. Согласно сообщению Российских железных дорог, девять вагонов пассажирского поезда №511, следовавшего по маршруту «Воркута — Новороссийск», сошли с рельсов на перегоне в Республике Коми. В настоящее время на место происшествия направлены оперативные службы, которые предпринимают меры по оказанию помощи пассажирам. Железная дорога была повреждена в результате того, что железнодорожная насыпь была размыта водой. Это стало предварительной причиной схода пассажирского поезда с рельсов, сообщает telegram-канал Baza. Согласно информации telegram-канала Shot, 12 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда «Воркута — Новороссийск» в Республике Коми. Сообщается, что у четырех из 12 пострадавших зафиксированы легкие ушибы. Характер травм у остальных восьми человек уточняется. По предварительным данным, погибших нет. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Как сообщается, по предварительным данным, несколько вагонов поезда сообщения «Воркута — Новороссийск» сошли с рельсов на перегоне Инта — Угольный. На место происшествия выехал Воркутинский транспортный прокурор Александр Миронов. После схода вагонов было заведено уголовное дело, сообщили в Следственном комитете (СК). Предварительно СК установлено, что погибших нет. Глава Республики Коми Владимир Уйба сообщил, что немедленно вылетает на место железнодорожной аварии, произошедшей под Интой. Поступило сообщение на номер 112 об аварии на железной дороге. Было зафиксировано, что сошел с рельсов состав пассажирского поезда, следовавшего по маршруту «Воркута-Новороссийск». Поезд только что отъехал от станции Инта.