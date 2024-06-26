Почти 100 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми

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Клипарт. Магнитогорск, мчс, вертолет, медицина катастроф, ансат
К месту ЧП летят вертолеты МЧС Фото:
новость из сюжета
Поезд сошел с рельсов в Коми

Порядка 70 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщает ТАСС.

«Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми, сообщают в правоохранительных органах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТАСС.

Вечером, 26 июня, стало известно о том, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. МЧС пытаются подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми. В перевернувшихся вагонах поезда Воркута — Новороссийск ехали 150 пассажиров. Погибших, по предварительной информации, нет. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.

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Порядка 70 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщает ТАСС. «Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми, сообщают в правоохранительных органах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТАСС. Вечером, 26 июня, стало известно о том, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. МЧС пытаются подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми. В перевернувшихся вагонах поезда Воркута — Новороссийск ехали 150 пассажиров. Погибших, по предварительной информации, нет. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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