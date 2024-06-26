Почти 100 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми

26 июня 2024 в 21:58 Размер текста - 17 +

К месту ЧП летят вертолеты МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Поезд сошел с рельсов в Коми Порядка 70 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщает ТАСС. «Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми, сообщают в правоохранительных органах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТАСС. Вечером, 26 июня, стало известно о том, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. МЧС пытаются подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми. В перевернувшихся вагонах поезда Воркута — Новороссийск ехали 150 пассажиров. Погибших, по предварительной информации, нет. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порядка 70 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщает ТАСС. «Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми, сообщают в правоохранительных органах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТАСС. Вечером, 26 июня, стало известно о том, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. МЧС пытаются подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми. В перевернувшихся вагонах поезда Воркута — Новороссийск ехали 150 пассажиров. Погибших, по предварительной информации, нет. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.