Почти 100 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми

Порядка 70 человек пострадали при сходе с рельсов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск в Коми. Об этом сообщает ТАСС.
«Около 70 человек пострадали при сходе с рельсов поезда в Коми, сообщают в правоохранительных органах», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ТАСС.
Вечером, 26 июня, стало известно о том, что девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. МЧС пытаются подобраться к сошедшему с рельсов поезду в Республике Коми. В перевернувшихся вагонах поезда Воркута — Новороссийск ехали 150 пассажиров. Погибших, по предварительной информации, нет. URA.RU ведет трансляцию о том, что известно.
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