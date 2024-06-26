Около 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии

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Отделение онкоурологии Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины. Челябинск, операционная, операция, медики, хирурги, медицина, врач, урология
Пострадавшим оказывается медицинская помощь Фото:

Около 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии. Об этом сообщили власти Воркуты.

«Ждем списки пострадавших в аварии. „Тяжелых“ около 10 человек», — сообщает администрация Воркуты в своем telegram-канале.

Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На восстановительном поезде тяжелых пострадавших отправили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР.

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Около 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии. Об этом сообщили власти Воркуты. «Ждем списки пострадавших в аварии. „Тяжелых“ около 10 человек», — сообщает администрация Воркуты в своем telegram-канале. Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На восстановительном поезде тяжелых пострадавших отправили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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