Около 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии

26 июня 2024 в 23:16 Размер текста - 17 +

Пострадавшим оказывается медицинская помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Около 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии. Об этом сообщили власти Воркуты. «Ждем списки пострадавших в аварии. „Тяжелых“ около 10 человек», — сообщает администрация Воркуты в своем telegram-канале . Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На восстановительном поезде тяжелых пострадавших отправили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии. Об этом сообщили власти Воркуты. «Ждем списки пострадавших в аварии. „Тяжелых“ около 10 человек», — сообщает администрация Воркуты в своем telegram-канале. Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На восстановительном поезде тяжелых пострадавших отправили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР.