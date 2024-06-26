Пострадавшим оказывается медицинская помощь
Около 10 пассажиров сошедшего поезда в Коми оказались в тяжелом состоянии. Об этом сообщили власти Воркуты.
«Ждем списки пострадавших в аварии. „Тяжелых“ около 10 человек», — сообщает администрация Воркуты в своем
Авария произошла вечером 26 июня рядом с городом Инта. Девять вагонов пассажирского поезда №511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов на перегоне в Коми. На восстановительном поезде тяжелых пострадавших отправили в ближайшие больницы, где им оказывают необходимую помощь. Всех детей, кто был в поезде, уже отправили в ПВР.
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