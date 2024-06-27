Пельмени с перепелкой, томленные в квасе телячьи щечки и десерт "Гжель" были предложены гостям на официальном завтраке в Кремле, проведенном в рамках российско-конголезских переговоров с участием президентов РФ Владимира Путина и Конго Дени Сассу-Нгессо.
Меню завтрака включало разнообразные гастрономические угощения. Гости могли насладиться салатом из подкопченной форели со щавелем и огурцами, пельменями с перепелкой и крем-супом из молодых кабачков с плавленым сыром. В качестве основного блюда предлагались филе муксуна с трюфельным пюре и шпинатом или томленные в квасе телячьи щечки с кремом из пастернака и овощами.
Десерт «Гжель», приготовленный из козьего сыра и голубики, завершил кулинарное путешествие. К блюдам подавались российские вина «Усадьба Дивноморское».
Ранее Путин вручил лидеру Республики Конго орден Почета, передает RT. Сассу-Нгессо надеется на прочные связи с РФ в следующие 60 лет, сообщает Life.ru. По его словам, Россия храбро противостоит незаконно введенным санкциям, утверждает деловое издание «Взгляд».
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