В Чебаркуле Челябинской области с начала года на воинский учет поставлено более 100 бывших мигрантов. Очередной рейд прошел и 28 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе военного СКР по Чебаркульскому гарнизону.
«В очередной раз проведен рейд по местам возможного пребывания бывших иностранцев, получивших гражданство РФ, части из проверенных граждан вручены повестки. С начала года на воинский учет поставлено более 100 бывших иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе.
В ходе рейда 28 июня было проверено более 30 граждан. Рейд провели совместно с полицией и военным комиссариатом.
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