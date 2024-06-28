В Челябинской области сотню мигрантов принудили встать на учет в военкомат. Фото, видео

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С начала года в Чебаркуле поставили на учет более 100 бывших мигрантов Фото:

В Чебаркуле Челябинской области с начала года на воинский учет поставлено более 100 бывших мигрантов. Очередной рейд прошел и 28 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе военного СКР по Чебаркульскому гарнизону.

«В очередной раз проведен рейд по местам возможного пребывания бывших иностранцев, получивших гражданство РФ, части из проверенных граждан вручены повестки. С начала года на воинский учет поставлено более 100 бывших иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе.

В ходе рейда 28 июня было проверено более 30 граждан. Рейд провели совместно с полицией и военным комиссариатом.

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В Чебаркуле Челябинской области с начала года на воинский учет поставлено более 100 бывших мигрантов. Очередной рейд прошел и 28 июня, сообщили URA.RU в пресс-службе военного СКР по Чебаркульскому гарнизону. «В очередной раз проведен рейд по местам возможного пребывания бывших иностранцев, получивших гражданство РФ, части из проверенных граждан вручены повестки. С начала года на воинский учет поставлено более 100 бывших иностранных граждан», — уточнили в пресс-службе. В ходе рейда 28 июня было проверено более 30 граждан. Рейд провели совместно с полицией и военным комиссариатом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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