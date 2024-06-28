ЦБ вернет ограничение по полной стоимости потребкредитов для банков

28 июня 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

ЦБ вернет ограничение по полной стоимости потребительских кредитов для банков с 1 июля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU С 1 июля в России прекращается действие моратория на предельную стоимость полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам. Об этом сообщает Центробанк. «С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов», — сказано в сообщении ЦБ . Данный мораторий действовал с августа 2023 года. Пока действовал мораторий, в этот срок правило об ограничении полной стоимости потребительского кредита не применялся в ряде случаев. Например, по потребкредитам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С 1 июля в России прекращается действие моратория на предельную стоимость полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам. Об этом сообщает Центробанк. «С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов», — сказано в сообщении ЦБ. Данный мораторий действовал с августа 2023 года. Пока действовал мораторий, в этот срок правило об ограничении полной стоимости потребительского кредита не применялся в ряде случаев. Например, по потребкредитам.