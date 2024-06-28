ЦБ вернет ограничение по полной стоимости потребкредитов для банков

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ЦБ вернет ограничение по полной стоимости потребительских кредитов для банков с 1 июля Фото:

С 1 июля в России прекращается действие моратория на предельную стоимость полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам. Об этом сообщает Центробанк.

«С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов», — сказано в сообщении ЦБ. Данный мораторий действовал с августа 2023 года.

Пока действовал мораторий, в этот срок правило об ограничении полной стоимости потребительского кредита не применялся в ряде случаев. Например, по потребкредитам.

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С 1 июля в России прекращается действие моратория на предельную стоимость полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам. Об этом сообщает Центробанк. «С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов», — сказано в сообщении ЦБ. Данный мораторий действовал с августа 2023 года. Пока действовал мораторий, в этот срок правило об ограничении полной стоимости потребительского кредита не применялся в ряде случаев. Например, по потребкредитам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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