ЦБ вернет ограничение по полной стоимости потребкредитов для банков

ЦБ вернет ограничение по полной стоимости потребительских кредитов для банков с 1 июля
С 1 июля в России прекращается действие моратория на предельную стоимость полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским займам. Об этом сообщает Центробанк.
«С 1 июля прекращается действие моратория на применение ограничения ПСК по потребительским кредитам и отдельным видам займов», — сказано в
Пока действовал мораторий, в этот срок правило об ограничении полной стоимости потребительского кредита не применялся в ряде случаев. Например, по потребкредитам.
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