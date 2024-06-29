Свердловская школьница подняла гирю 2222 раза, установив мировой рекорд

Виталина Демина – 14-летняя школьница из Алапаевска (Свердловская область) установила мировой рекорд по рывкам с гирей. Девочка подняла шестикилограммовый снаряд 2222 раза. Об этом URA.RU рассказал тренер Деминой, спортсмен и священнослужитель Александр Шанин.
«Она меня удивила тем, как у нее легко это получилось! Для себя как тренера я объяснение вижу. Дело в том, что ей исполнилось 14 лет. Гормональная структура меняется, силы побольше», — рассказал Шанин. По его словам, в этом возрасте из-за гормональных изменений у девочек появляется усталость, но физическая сила кратно вырастает.
Чтобы поставить рекорд, школьница поднимала гирю больше полутора часов. Шанин подчеркнул, что девочка готовилась к новому вызову полтора года — с начала предыдущего рекорда по поднятию гири. Он отметил, что в Новый год для поддержания формы Демина 2024 раза подняла 4,5-килограммовую гирю. Такое упражнение — традиция, доставшаяся от тренера Ивана Денисова из Челябинска.
Предыдущий мировой рекорд спортсменка поставила в сентябре 2022 года. Тогда Демина подняла гирю весом шесть килограммов 1111 раз, передает телеканал 360. Результаты рекорда были размещены на сайте Международной книги рекордов InterRecord.
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