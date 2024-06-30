В НЛМК рассказали о последствиях атаки дронов

Пресс-служба НЛМК: атака беспилотников была бессмысленной
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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
Беспилотники ударили по НЛМК ночью Фото:

Ночная массированная атака на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) оказалась бессмысленной для ВСУ, так как не привела к разрушениям и жертвам, как они того хотели. Об этом сообщили в пресс-службе НЛМК.

«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна», — заявили ТАСС в пресс-службе НЛМК. Они заключили, что из-за атаки только увеличилось количество сварочных работ.

Ранее о ночном массированном ударе беспилотниками по НЛМК сообщил telegram-канал Shot. Информацию подтвердил глава Липецкой области Игорь Артамонов.

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Ночная массированная атака на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) оказалась бессмысленной для ВСУ, так как не привела к разрушениям и жертвам, как они того хотели. Об этом сообщили в пресс-службе НЛМК. «30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна», — заявили ТАСС в пресс-службе НЛМК. Они заключили, что из-за атаки только увеличилось количество сварочных работ. Ранее о ночном массированном ударе беспилотниками по НЛМК сообщил telegram-канал Shot. Информацию подтвердил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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