В НЛМК рассказали о последствиях атаки дронов

Ночная массированная атака на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) оказалась бессмысленной для ВСУ, так как не привела к разрушениям и жертвам, как они того хотели. Об этом сообщили в пресс-службе НЛМК.
«30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна», — заявили ТАСС в пресс-службе НЛМК. Они заключили, что из-за атаки только увеличилось количество сварочных работ.
Ранее о ночном массированном ударе беспилотниками по НЛМК сообщил telegram-канал Shot. Информацию подтвердил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.