В НЛМК рассказали о последствиях атаки дронов

Пресс-служба НЛМК: атака беспилотников была бессмысленной

30 июня 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Беспилотники ударили по НЛМК ночью Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Ночная массированная атака на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) оказалась бессмысленной для ВСУ, так как не привела к разрушениям и жертвам, как они того хотели. Об этом сообщили в пресс-службе НЛМК. «30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна», — заявили ТАСС в пресс-службе НЛМК. Они заключили, что из-за атаки только увеличилось количество сварочных работ. Ранее о ночном массированном ударе беспилотниками по НЛМК сообщил telegram-канал Shot. Информацию подтвердил глава Липецкой области Игорь Артамонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ночная массированная атака на Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) оказалась бессмысленной для ВСУ, так как не привела к разрушениям и жертвам, как они того хотели. Об этом сообщили в пресс-службе НЛМК. «30 июня на территории НЛМК, производящего гражданскую продукцию, была зафиксирована очередная атака роем БПЛА, которая и в этот раз оказалась бессмысленна», — заявили ТАСС в пресс-службе НЛМК. Они заключили, что из-за атаки только увеличилось количество сварочных работ. Ранее о ночном массированном ударе беспилотниками по НЛМК сообщил telegram-канал Shot. Информацию подтвердил глава Липецкой области Игорь Артамонов.