Гид-инструктор Дмитрий Окунев, который сопровождал группу пермских туристов, попавших в ловушку во время потопа в Челябинской области, рассказал о злоключениях команды. Помимо обильных дождей, из-за которых вода в реке вышла из берегов, пермяков подвела и техника — автобус пробил два колеса на пути в родной край.
По словам Окунева, они с супругой вели 28 туристов-водников по реке Юрюзань. Дождь начался уже в первый день сплава после обеда и шел весь день и всю ночь. Днем он усилился, поэтому было решено остаться на поляне еще на день.
«Мы установили баню на берегу и ждали ее готовность. Через несколько часов все стали осознавать, что вода в реке стала резко добавляться и баня оказалась уже в воде. Баню перенесли под самую поляну, но уже через час вода вновь подошла к ней. Часть туристов успела попариться, и вот вода уже снова входит в баню», — рассказывает Окунев в соцсетях. К вечеру к туристам подъехала машина МЧС, сотрудники ведомства рассказали о предстоящем паводке.
Окунев тогда принял решение перенести лагерь на поляну базы отдыха, которая оказалась рядом. «Когда забирали последний катамаран, воды на поляне уже было по колено. Дождь не прекращался и лил с еще большей силой», — вспоминает инструктор. Хозяева базы сообщили пермякам, что дорога размыта и по суше не выбраться. К утру вода подступила к самой базе, и ее владельцы вызвали МЧС. По реке в это время, несло бревна, коряги и другой мусор, поэтому продолжать сплав было опасно.
«За ночь вода в реке поднялась более чем на три метра и продолжала прибывать на глазах. На вахтовке МЧС нас довезли до автобуса, где все немного расслабились. Но и на этом наши приключения и испытания не закончились. По пути в Пермь у автобуса взорвались оба задних колеса», — делится Окунев. Водитель справился с управлением и серьезной аварии не допустил, но на замену колес ушло еще время.
Ранее URA.RU рассказывало, что туристы из различных регионов оказались отрезаны от дорог во время путешествия по Юрюзани в Челябинской области. На помощь им пришли сотрудники поисково-спасательной службы.
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