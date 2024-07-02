02 июля 2024

В Свердловской области сутки искали тело утонувшего свердловчанина

В реке Ляга в Камышлове утонул мужчина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний отдых. Челябинск, вода, лес, берег, озеро, водоем, лето, тургояк, летний отдых, косогор
Трагедия произошла на реке Ляга Фото:

Житель Камышлова (Свердловская область) утонул, купаясь в реке. Его тело нашли только спустя сутки, сообщили в региональном управлении МЧС.

«В Камышловском муниципальном районе купание в реке Ляга унесло жизнь мужчины. Сообщение о пропаже поступило 1 июля. Вчера при проведении поисков сотрудниками МЧС России и полиции в реке было обнаружено тело утонувшего мужчины», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Спасатели напоминают правила безопасности: купаться можно только на пляжах, которые прошли проверку, плавать — в зоне, ограниченной буйками, заходить в воду в трезвом состоянии, обязательно следить за детьми у воды.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Камышлова (Свердловская область) утонул, купаясь в реке. Его тело нашли только спустя сутки, сообщили в региональном управлении МЧС. «В Камышловском муниципальном районе купание в реке Ляга унесло жизнь мужчины. Сообщение о пропаже поступило 1 июля. Вчера при проведении поисков сотрудниками МЧС России и полиции в реке было обнаружено тело утонувшего мужчины», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Спасатели напоминают правила безопасности: купаться можно только на пляжах, которые прошли проверку, плавать — в зоне, ограниченной буйками, заходить в воду в трезвом состоянии, обязательно следить за детьми у воды.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...