В Свердловской области сутки искали тело утонувшего свердловчанина

В реке Ляга в Камышлове утонул мужчина

03 июля 2024 в 11:38 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла на реке Ляга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Камышлова (Свердловская область) утонул, купаясь в реке. Его тело нашли только спустя сутки, сообщили в региональном управлении МЧС. «В Камышловском муниципальном районе купание в реке Ляга унесло жизнь мужчины. Сообщение о пропаже поступило 1 июля. Вчера при проведении поисков сотрудниками МЧС России и полиции в реке было обнаружено тело утонувшего мужчины», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Спасатели напоминают правила безопасности: купаться можно только на пляжах, которые прошли проверку, плавать — в зоне, ограниченной буйками, заходить в воду в трезвом состоянии, обязательно следить за детьми у воды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Камышлова (Свердловская область) утонул, купаясь в реке. Его тело нашли только спустя сутки, сообщили в региональном управлении МЧС. «В Камышловском муниципальном районе купание в реке Ляга унесло жизнь мужчины. Сообщение о пропаже поступило 1 июля. Вчера при проведении поисков сотрудниками МЧС России и полиции в реке было обнаружено тело утонувшего мужчины», — говорится в сообщении ведомства в официальном telegram-канале. Спасатели напоминают правила безопасности: купаться можно только на пляжах, которые прошли проверку, плавать — в зоне, ограниченной буйками, заходить в воду в трезвом состоянии, обязательно следить за детьми у воды.