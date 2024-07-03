В Магнитогорске пройдет прощальный матч Сергея Мозякина

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Сергей Мозякин и владелец ММК Виктор Рашников с Кубком Гагарина
Сергей Мозякин и владелец ММК Виктор Рашников с Кубком Гагарина Фото:

На арене «Металлург» в Магнитогорске (Челябинская область) 27 июля пройдет прощальный матч Сергея Мозякина. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Металлург».

«Нас ждет кое-что великое — легендарный матч Сергея Мозякина. Величайший игрок в современной истории российского хоккея собирает друзей, чтобы ярко отметить все вехи своей карьеры — и, конечно же, приглашает любителей хоккея стать участниками этого праздника», — сообщили в пресс-службе клуба.

Мозякину 43 года, он завершил карьеру в 2021 году. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды в 2014 и 2016 годах он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008 и 2009 годы).

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На арене «Металлург» в Магнитогорске (Челябинская область) 27 июля пройдет прощальный матч Сергея Мозякина. Об этом 3 июля сообщили в пресс-службе хоккейного клуба «Металлург». «Нас ждет кое-что великое — легендарный матч Сергея Мозякина. Величайший игрок в современной истории российского хоккея собирает друзей, чтобы ярко отметить все вехи своей карьеры — и, конечно же, приглашает любителей хоккея стать участниками этого праздника», — сообщили в пресс-службе клуба. Мозякину 43 года, он завершил карьеру в 2021 году. Хоккеист выступал за «Металлург» с 2011 года. В составе команды в 2014 и 2016 годах он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, Мозякин является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным чемпионом мира (2008 и 2009 годы).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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