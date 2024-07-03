Shot: родственница крымского депутата на самокате сбила коляску с ребенком

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Жанровые фотографии. Пермь, капли дождя, капли воды, дождь, осень, самокат, электросамокат
В Симферополе девочка на электросамокате столкнулась с полуторагодовалым ребенком Фото:

В Симферополе девочка из семьи депутата Госсовета Крыма на электросамокате врезалась в коляску с ребенком. После происшествия она быстро извинилась и поспешно покинула место столкновения. У пострадавшего ребенка — глубокое рассечение на лбу. Об этом сообщает Shot.

«Накануне в симферопольском парке „Гагаринском“ школьница влетела на самокате в коляску с полуторагодовалой девочкой. У ребенка — глубокое рассечение на лбу, ее всю залило кровью. Малышку экстренно доставили в больницу, где зашили рану… Позже выяснилось, что на самокате каталась девочка из очень влиятельной семьи, в которой есть депутат Госсовета Крыма и бизнесмены», — передают авторы канала.

Спустя полтора часа девочку, виновную в столкновении, видели в этом же парке. Она продолжала кататься на самокате на большой скорости, сообщает Shot.

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В Симферополе девочка из семьи депутата Госсовета Крыма на электросамокате врезалась в коляску с ребенком. После происшествия она быстро извинилась и поспешно покинула место столкновения. У пострадавшего ребенка — глубокое рассечение на лбу. Об этом сообщает Shot. «Накануне в симферопольском парке „Гагаринском“ школьница влетела на самокате в коляску с полуторагодовалой девочкой. У ребенка — глубокое рассечение на лбу, ее всю залило кровью. Малышку экстренно доставили в больницу, где зашили рану… Позже выяснилось, что на самокате каталась девочка из очень влиятельной семьи, в которой есть депутат Госсовета Крыма и бизнесмены», — передают авторы канала. Спустя полтора часа девочку, виновную в столкновении, видели в этом же парке. Она продолжала кататься на самокате на большой скорости, сообщает Shot.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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