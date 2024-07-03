Shot: родственница крымского депутата на самокате сбила коляску с ребенком

03 июля 2024 в 19:04 Размер текста - 17 +

В Симферополе девочка на электросамокате столкнулась с полуторагодовалым ребенком Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Симферополе девочка из семьи депутата Госсовета Крыма на электросамокате врезалась в коляску с ребенком. После происшествия она быстро извинилась и поспешно покинула место столкновения. У пострадавшего ребенка — глубокое рассечение на лбу. Об этом сообщает Shot. «Накануне в симферопольском парке „Гагаринском“ школьница влетела на самокате в коляску с полуторагодовалой девочкой. У ребенка — глубокое рассечение на лбу, ее всю залило кровью. Малышку экстренно доставили в больницу, где зашили рану… Позже выяснилось, что на самокате каталась девочка из очень влиятельной семьи, в которой есть депутат Госсовета Крыма и бизнесмены», — передают авторы канала. Спустя полтора часа девочку, виновную в столкновении, видели в этом же парке. Она продолжала кататься на самокате на большой скорости, сообщает Shot. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Симферополе девочка из семьи депутата Госсовета Крыма на электросамокате врезалась в коляску с ребенком. После происшествия она быстро извинилась и поспешно покинула место столкновения. У пострадавшего ребенка — глубокое рассечение на лбу. Об этом сообщает Shot. «Накануне в симферопольском парке „Гагаринском“ школьница влетела на самокате в коляску с полуторагодовалой девочкой. У ребенка — глубокое рассечение на лбу, ее всю залило кровью. Малышку экстренно доставили в больницу, где зашили рану… Позже выяснилось, что на самокате каталась девочка из очень влиятельной семьи, в которой есть депутат Госсовета Крыма и бизнесмены», — передают авторы канала. Спустя полтора часа девочку, виновную в столкновении, видели в этом же парке. Она продолжала кататься на самокате на большой скорости, сообщает Shot.